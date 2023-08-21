أخبار التعليم| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. توفير 20 ألف عامل و150 معملا و100 ألف ديسك للمدارس الحكومية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إعلان نتائج برنامج حماية طلاب المدارس من المخدرات بحضور الفنان سامح حسين



بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر ، لإعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات.



مساعد وزيرة التضامن: برنامج الوقاية من المخدرات نجح في 4460 مدرسة



قدم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الشكر، إلى وزيري التربية والتعليم والتضامن، على اهتمامهما بملف توعية الطلاب بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، وكل من أسهم في هذا المشروع.



رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس



تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتحميل نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الانترنت خلال ساعات



توفير 20 ألف عامل و 150 معمل و100 ألف "ديسك" للمدارس الحكومية



ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.





بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023



أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.