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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات بالمحافظات

معاهد تمريض
معاهد تمريض



يتسابق طلاب الثانوية العامة علي معاهد التمريض  وذلك بسبب توفيره فرس عمل حقيقة وتزامنا مع أعمال مكتب التنسيق، يسعى أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة لمعرفة معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

 

وتتعدد معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2023، بحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان الكليات والمعاهد المتاحة لشعبتي الثانوية العامة، علمي وأدبي بالمرحلة الثانية،  حيث تتوافر في معظم المحافظات معاهد للتمريض يقبل الطلاب على الالتحاق بها نظراً لما توفره من فرص عمل بمختلف قطاع الصحة
 

مؤشرات تنسبق معاهد التمريض 

يمكن للطلاب الثانوية العامة مؤشرات تنسبق الجامعات من خلال هذا الرابط اضغط هنا ومعرفة مؤشرات تنسيق معاهد التمريض من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

 

 

معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جميع المحافظات

 

-المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

- المعهد الفني للتمريض بالجونة

- معهد فني تمريض المنيا

- معهد فني تمريض أسيوط

- معهد فني تمريض سوهاج

- معهد فني تمريض كفر الشيخ

- معهد فني تمريض الزقازيق بفاقوس

- معهد فني تمريض المنوفية بشبين الكوم

- معهد فني تمريض الإسكندرية

معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2023

- معهد فني تمريض جنوب الوادي

- معهد فني تمريض بنها

- معهد فني تمريض الفيوم

- المعهد الفني تمريض بمستشفى وادي النيل

- المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

- معهد فني تمريض أورام القاهرة

- معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس

- معهد فني تمريض جامعة السويس

- معهد فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

- معهد فني تمريض القاهرة

 - معهد فني تمريض أسوان

- معهد فني تمريض عين شمس

- معهد فني تمريض حلوان

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