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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مساعد وزيرة التضامن: برنامج الوقاية من المخدرات نجح في 4460 مدرسة

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن

قدم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الشكر، إلى وزيري التربية والتعليم والتضامن، على اهتمامهما بملف توعية الطلاب بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، وكل من أسهم في هذا المشروع.

وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا البرنامج يعد أكبر برنامج وقائي تم في المدارس، وكان يستهدف 6000 مدرسة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بـ 27 محافظة، خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2023.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، أن آليات العمل كانت غير نمطية، مضيفا: حطينا أيدينا على أهم الرسائل اللي محتاجين نقولها للطلبة بشكل علمي دقيق، ونبلورها بمواد إعلامية على أعلى مستوى، وتم إجراء اختبارات قبلية على هذه الرسائل؛ للتأكد من أنها تحقق النتائج المرجوة.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، أن المرحلة الأصعب، كانت تدريب المتطوعين، حيث كان البرنامج يحتاج إلى شباب متدرب على أعلى مستوى، وعملنا سلسلة معسكرات شارك فيها 2000 شاب متطوع، وعملنا اختبارات ليهم، نجح فيها 1200 متطوع متميزين على المستوى المهاري والمعرفي، وقدرنا نوصل لنتائج أكثر من رائعة.

وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي: كنا محتاجين إننا ما نشتغلش على رسائل توعية فقط، لكن رسائل للوقاية، ما يبقاش برنامج توعوي بس، مضيفا أنه: بعد البرنامج يتم إجراء عصف ذهني وتنمية مهارات، ليس فقط على مستوى الوعي والمعرفة، ولكن على مستوى المهارات، لكي نصل إلى درجة متقدمة من الوقاية من المخدرات.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان أن من ضمن المواد التوعوية، تنويه عن خطر التدخين، وهذا لأن نسبة التدخين في المدارس الثانوية تصل إلى 12%، وبالتالي كنا محتاجين رسائل توعية ضد التدخين، إضافة لفيلم «4 × 6»، فيلم درامي، أخذ جوائز عالمية وإقليمية مميزة، له أثر كبير على الطلبة، وكان يتحدث عن أهم الخسائر المتعلقة بمشكلة المخدرات وتداعياتها، بالإضافة إلى فيلم آخر مهم عن مخدر الحشيش، كمادة مخدرة تسبب الإدمان.

وقال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي :  "كل ده كنا بنقدمه داخل المدارس بشكل احترافي لا يثير فضول الفئة المستهدفة بل يصحح المفاهيم المغلوطة"، وتابع أن هذه المواد الإعلامية ساعدتنا بشكل كبير على تناول قضية المخدرات، ومن اهم الرسائل أن الحشيش هو أول خطوة لإدمان المخدرات .

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الحديث عن المخدرات التخليقية، وحاليا لدينا 30% من مرضى الإدمان يدمنون مخدرات تخليقية، وبالنسبة لنا كان مهما أن نساير التطور بشكل كبير، فالتغيرات متلاحقة بشكل كبير، ولا بد من مواجهتها بشكل وقائي وليس أمنيًّا فقط.

وأعلن عمرو عثمان أنه على مستوى المدارس، دخلنا كل فصل بالمدارس المستهدفة، وكنا نستهدف 6000 مدرسة، وتمكنا من تنفيذ البرنامج على 4460 مدرسة، وهذا رقم كبير جدا، وأكبر حركة وقائية تمت في مجال الوقاية من المخدرات، ومن المحافظات التي كانت متعاونة جدا معنا، كلا من: “الشرقية، البحيرة، القليوبية، المنيا”.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر ، لإعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات.

وينعقد مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، في مقر المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر الآن بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من قيادات ومسئولي وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه كان قد تم تنفيذ البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، كمرحلة أولى فى 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 2022 / 2023.

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