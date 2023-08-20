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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن إدراج "مخاطر المخدرات" في المناهج التعليمية وموضوعات التعبير

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالمتطوعين في البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات ، مشيرا إلى أنه يتقدم إليهم جميعا بالتحية والشكر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في المؤتمر الصحفي المنعقد الان في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر : ان التطوع اختيار وليس اجبار، وإلتزام وليس إلزام"، مشيراً إلى أهمية تعميق فكرة التطوع في مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لدينا 25 مليون طالب في وزارة التربية والتعليم ، وبالتالي كان لابد من الاهتمام بتطبيق البرنامج على طلاب المرحلة الاعدادية ، لان الطالب في هذه المرحلة يبدأ في التأثر بأقران السوء “ورجليه هاتيجي”

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قضية ادمان المخدرات لها اضرار عديدة تنعكس سلبا على مجتمعنا ، فالمخدرات تدمر حياة الفرد والمجتمع كله.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : في وزارة التربية والتعليم لدينا مجموعة من الانشطة لخدمة قضية مكافحة ظاهرة الادمان والمخدرات .

وأضاف : سوف نأخذ النتائج التي أعلنتها وزارة التضامن بشأن البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات ، ونبدأ العمل عليها من خلال انشطة إضافية ، بالاضافة إلى الحرص على أن تخدم المناهج الدراسية والعملية التعليمية قضية مكافحة الادمان والمخدرات ، وسيتم مثلا تطويع موضوعات التعبير لخدمة هذا الهدف.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تكليف المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ، بمراجعة ودراسة نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات ، وإعداد تقرير جقيق يقدم لي كوزير شخصيا في أقرب وقت ممكن .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الرئيس في 2018 اطلق استراتيجية بناء الانسان المصري ، والبرنامج الذي نعلن نتائجه اليوم يخدم هذه الاستراتيجية .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الوزارة تحرص على تعويد الطالب على اهمية خدمة المجتمع 

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته، قائلا : ولادنا احنا مسئولين عن حمايتهم من أي مخاطر ، ولا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر لجميع المسئولين عن البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات.

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