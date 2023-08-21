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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعلن عقد المؤتمر الدولي الرابع لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها.. نهاية الشهر

القومي للبحوث
القومي للبحوث

أعلن المركز القومي للبحوث عن ، عقد المؤتمر الدولي لتكنولوجيا الأغشية في بورسعيد يومي 28 و29 أغسطس في فندق جرانداوتيل- الافتتاح الساعة ١١ صباح يوم الاثنين ، والذي يقام تحت رعاية: " وزير البحث العلمي، ووزير التجارة والصناعة " وسوف يحضر المؤتمر كل من: " رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، محافظ بورسعيد عادل الغضبان، دكتور حسين العطفي، الوزير السابق لوزارة الري، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ".

كما يقام المؤتمر بحضور : " الدكتور اشرف الشيحي وزير البحث العلمي السابق، دكتور ايمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، دكتور محمد هاشم الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، دكتور محمود بهجت المشرف العام علي شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث" .

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واشار إلى أن أهداف المؤتمر هو توضيح دور تقنية الأغشية في المجالات ذات الأولوية الأعلى مثل التطبيقات الصناعية ( مثل الصناعات الصيدلية والنسيج والسيراميك والبترولية , الأسمدة , فصل الغازات وغيرها) و دور الأغشية في معالجة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه.


فتح قنوات جديدة لربط الأوساط الأكاديمية بالصناعة في هذا المجال، واستكشاف روابط جديدة بين أدوات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأغشية، وتأسيس صناعة الأغشية في مصر.

واشار أنه ضمن الأهداف توسيع طريق جديد لتطبيق الأغشية للحفاظ على البيئة من خلال التحكم في تغير المناخ، وتشمل موضوعات المؤتمر علي التالي:

1- الأغشية والذكاء الاصطناعي.
2- الأغشية وتغير المناخ.
3- العمليات البيئية وحمايتها.
4- أغشية التحلية.
5- عمليات الأغشية الحرارية (التقطير بالأغشية والتبخير).
6- معالجة مياه الصرف الصحي.
7- عمليات فصل بالأغشية.
8- الأغشية الكهربية (الديلزه الكهربائية، وخلايا الوقود).
9- الأغشية والطاقة المتجددة.
10- الأغشية في التطبيقات الطبية.

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