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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحوث الفلزات ينظم دورة تدريبية في مجال تكنولوجيا اللحام لطلاب كليات الهندسة

مركز بحوث الفلزات
مركز بحوث الفلزات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الوزارة على تقديم التدريب العملي لطلاب الجامعات، وتوفير الفرصة لهم للاطلاع على أحدث التقنيات العلمية وآخر المستجدات التى تشهدها العلوم فى مجالات تخصصاتهم بمختلف الكليات، وبخاصة الكليات العملية.

وفى هذا الإطار، نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات دورة تدريبية في مجال هندسة اللحام والتفتيش الغير إتلافي لمجموعة من طلاب كلية هندسة جامعة المنوفية، والمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وذلك من خلال مركز التدريب التابع للمركز بالتنسيق مع د. حامد أحمد عبدالعليم مشرف ورش اللحام بقسم اللحام بمعهد تكنولوجيا التصنيع، وأ/ ياسر محمد سعيد مدير مركز التدربب، وذلك تحت إشراف د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.

وأوضح د. غياض، أن التدريب شمل ٢٥ طالبًا من كليات هندسة المنوفية والمطرية، والمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وذلك لمدة شهر، وتضمن برنامج  الدورة (طرق اللحام المختلفة، ولحام السبائك المعدنية المختلفة، وكيفية الفحص لوصلات اللحام بالطرق الغير إتلافية مثل الفحص البصرى، والفحص بالموجات فوق الصوتية، والفحص بالأشعة السينية، والحبيبات المغناطيسية، وطرق مراقبة وضمان الجودة المصنعة للمعدات بطرق اللحام المختلفة).

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وتطرقت الدورة إلى دراسة طرق اللحام المختلفة وتطبيقاتها ولحام المعادن المختلفة مثل الصلب عالى المتانة وحديد الزهر والصلب المقاوم للصدأ وسبائك الألومنيوم فى التطبيقات الصناعية المختلفة وكذلك عيوب اللحام وكيفيه تفاديها، وكذا دراسة سبل فحص وصلات اللحام بالطرق الغير إتلافية، بالإضافة إلى شرح كيفية رفع كفاءة جودة اللحام.

وأشار إلى أن فهم أساسيات وتقنيات هندسة اللحام يعد من أهم المجالات التدريبية لطلاب كليات الهندسة في قسمي الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد واللحام، حيث تدخل تطبيقات اللحام فى صناعات كثيرة ومنها، المنشآت والهياكل المعدنية، والمنشآت البترولية، وصناعة بناء السفن، والطيران، وصناعة السيارات، فضلًا عن أهميتها فى مجال الإلكترونيات، وكل مايتعلق بالبنية التحتية من خطوط المواسير لأية منشأة صناعية أو مدنية، كما تدخل تكنولوجيات اللحام فى مجموعة كبيرة من التطبيقات الهندسية المختلفة، مشيرا إلى حرص المركز على المتابعة المستمرة لتقدم التكنولوجيات فى مجال اللحام.

وأوضح القائم بأعمال المركز أن مركز بحوث الفلزات بما يمتلكه من كوادر وأجهزة وخبرات تراكمت على مدار عقود في حل المشكلات الصناعية فى السوق المحلى والعريى والإفريقى، يساهم في نقل الخبرات والمهارات والمعرفة لطلاب كليات الهندسة لمساعدتهم في التعامل مع التحديات المتنوعة في المجالات الهندسية، فى إطار دوره المجتمعى، وبما يسمح للطالب بمواكبة التطورات فى هذا المجال، حيث يتم تدريب الطلاب فى مقر المركز وداخل المعامل والورش الخاصة به، حتى يتاح لهم ربط الأجزاء النظرية التى تم دراستها بالمفهوم العملى، ودمج العلم بالتطبيقات الصناعية المختلفة، ما ينعكس على زيادة فرص العمل المتاحة فى الصناعات المختلفة بعد تخرجهم، وزيادة فرصهم الوظيفية.

وقام بإلقاء المحاضرات لفيف من أساتذة اللحام بقسم اللحام - معهد تكنولجيا التصنيع  بالمركز، وتم تسليم الشهادات للطلال في ختام الدورة.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي التعليم العالي التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي والبحث العلمي

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