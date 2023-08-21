موعد ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ..الكليات المتاحة للطلاب والحدود الدنيا المتوقعة

ننشر مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ينتظر طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، إعلان نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023، ومنثم يتم إعلان موعد نتيجة تقليل الاغتراب وموعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .

رابط تنسيق الكليات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

وكشف مصدر مسؤول عن المؤشرات الأولية لكليات تنسيق المرحلة الثانية ، حيث جاء تنسيق كلية الطب البيطري 84% ، بينما كلية العلوم 82.9% ، التجارة الحد الأدنى 64.9% ، بينما كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 79.2%.



موعد تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2023

ومن المقرر فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى والثانية خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، بعد انتهاء المرحلة الثانية .

وأضاف المصدر لصدى البلد أنه ستعلن نتيجة تقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى اليوم الاحد 20 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للأدبية .

وقال السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب تنسيق الجامعات بحسب المواعيد المعلنة .

وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.



وأشار إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية كل مرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

ويترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 :

بينما بالنسبة لطلاب تنسيق الادبي يمكن الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

245

آداب انتساب موجه حلوان

245

حقوق انتساب موجه أسيوط

245

آداب انتساب موجه الفيوم

244

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

244

آداب انتساب موجه بور سعيد

244

آداب انتساب موجه دمياط

244

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

244

حقوق انتساب موجه أسوان

244

حقوق انتساب موجه بنها

244

حقوق انتساب موجه حلوان

244

حقوق انتساب موجه طنطا

244

آداب انتساب موجه أسوان

243

آداب انتساب موجه بني سويف

243

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

243

حقوق انتساب موجه المنصورة

243

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

243

آداب انتساب موجه العريش

242

آداب انتساب موجه المنيا

242

آداب انتساب موجه أسيوط

242

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

242

تربية (طفولة) سوهاج

242

تربية بني سويف رياضة

242

تربية نوعية بنها

242

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

242

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

242

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

241

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

241

آداب انتساب موجه سوهاج

241

تربية السويس رياضة

241

تربية نوعية عين شمس

241

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

240

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

240

أقتصاد منزلى حلوان

240

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

240

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

240

فنى تمريض عين شمس

240

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

239.5

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

239

تربية (طفولة) السويس

239

تربية المنيا رياضة

239

تربية نوعية الفيوم

239

خدمة اجتماعية حلوان

239

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

239

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

238.1

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

238

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

238

تربية دمياط رياضة

238

تربية فنية المنيا

238

تربية كفر الشيخ رياضة

238

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

238

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

238

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

237



العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

237

تربية نوعية المنوفية بأشمون

237

فنى تمريض حلوان

237

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

237

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

236.5

الفني لترميم الآثار بالاقصر

236

تربية نوعية فنية أسيوط

236

خدمة اجتماعية الفيوم

236

خدمة اجتماعية أسوان

236

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

236

تربية (طفولة) العريش

235.1

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

235

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

235

تربية جنوب الوادي رياضة

235

تربية رياضية بنين بور سعيد

235

تربية نوعية بور سعيد

235

خدمة اجتماعية أسيوط

235

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

234

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

234

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

234

تربية نوعية سوهاج

234

تربية نوعية مطروح

234

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

234

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

234

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

233.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

233

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

233

فنى تمريض أورام القاهرة

233

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

232

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

232

العالي للغات 6 اكتوبر

232

الفني التجارى بدمنهور

232

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

232

تربية (طفولة) الوادي الجديد

232

تربية نوعية فنية طنطا

232

العالي ترميم الآثار بأبي قير

231

الفني التجارى باسيوط

231

الفني التجارى بالروضه

231

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

231

تربية أسيوط رياضة

231

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

231

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

230

العالي للغات بمصر جديده

230

الفني التجارى بالزقازيق

230

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

230

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

230

تربية نوعية فنية الزقازيق

230

فني تمريض السويس

230

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

230

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

229.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

229

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

229

الفني التجارى باسوان

229

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

229

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

229

تربية نوعية موسيقية المنيا

229

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

229

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

229

الفني التجارى بالاسكندريه

228

الفني التجارى بسوهاج

228

الفني التجارى بقويسنا

228

الفني للفنادق الاسكندريه

228

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

228

تربية نوعية فنية بنها

228

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

228

ك.ت. فني صناعى الصحافه

228

تربية فنية حلوان بالزمالك

227.1

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

227

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

227

الفني التجارى ببنها

227

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

227

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

227

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

227

معهد المنيا العالى للغات

227

الفني التجارى بالعريش

226

الفني التجارى بقنا

226

الفني للفنادق المطريه

226

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

226

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي

226

تربية (طفولة) أسوان

226

تربية نوعية فنية الإسكندرية

226

ك.ت. فني صناعى قنا

226

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

226

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

226

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

225

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

225

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

225

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

225

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

225

الفني التجارى بطنطا

225

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

225

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

225

ك.ت. فني صناعى بنها

225

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

225

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

225

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

225

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

224.5

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

224

الفني التجارى بالمطريه

224

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

224

تربية رياضية بنات دمياط

224

تربية العريش رياضة

205

تربية رياضية بنات الإسكندرية

205

تربية رياضية بنات الزقازيق

205

تربية رياضية بنات السويس

205

تربية رياضية بنات العريش

205

تربية رياضية بنات المنصورة

205

تربية رياضية بنات المنيا

205

تربية رياضية بنات أسوان

205

تربية رياضية بنات بنها

205

تربية رياضية بنات بني سويف

205

تربية رياضية بنات بور سعيد

205

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

205

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

205

تربية رياضية بنات سوهاج

205

تربية رياضية بنات طنطا

205

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

205

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

205

تربية رياضية بنين الإسكندرية

205

تربية رياضية بنين الزقازيق

205

تربية رياضية بنين السويس

205

تربية رياضية بنين العريش

205

تربية رياضية بنين المنصورة

205

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

205

تربية رياضية بنين المنيا

205

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

205

تربية رياضية بنين أسوان

205

تربية رياضية بنين أسيوط

205

تربية رياضية بنين بنها

205

تربية رياضية بنين بني سويف

205

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

205

تربية رياضية بنين حلوان

205

تربية رياضية بنين سوهاج

205

تربية رياضية بنين طنطا

205

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

205

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

205

تربية رياضية بنين مدينة السادات

205

تربية موسيقية حلوان

205

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

205

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

205

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

205

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

205

تربية نوعية فنية أسوان

205

تربية نوعية فنية بور سعيد

205

تربية نوعية فنية دمياط

205

تربية نوعية فنية عين شمس

205

تربية نوعية فنية مطروح

205

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

205

تربية نوعية موسيقية القاهرة

205

تربية نوعية موسيقية المنصورة

205

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

205

تربية نوعية موسيقية أسوان

205

تربية نوعية موسيقية بنها

205

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

205

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

205

تربية نوعية موسيقية دمياط

205

تربية نوعية موسيقية سوهاج

205

تربية نوعية موسيقية طنطا

205

تربية نوعية موسيقية عين شمس

205

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

205

تربية نوعية موسيقية مطروح

205

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

205

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

205

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

205