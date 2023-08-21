موعد ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ..الكليات المتاحة للطلاب والحدود الدنيا المتوقعة

ننشر مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023
ينتظر طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، إعلان نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023، ومنثم يتم إعلان موعد نتيجة تقليل الاغتراب وموعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .
رابط تنسيق الكليات 2023
تنسيق المرحلة الثالثة 2023
ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
وكشف مصدر مسؤول عن المؤشرات الأولية لكليات تنسيق المرحلة الثانية ، حيث جاء تنسيق كلية الطب البيطري 84% ، بينما كلية العلوم 82.9% ، التجارة الحد الأدنى 64.9% ، بينما كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 79.2%.
موعد تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2023
ومن المقرر فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى والثانية خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، بعد انتهاء المرحلة الثانية .
وأضاف المصدر لصدى البلد أنه ستعلن نتيجة تقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023
أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى اليوم الاحد 20 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للأدبية .
وقال السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب تنسيق الجامعات بحسب المواعيد المعلنة .
وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.
وأشار إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية كل مرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي .
تنسيق المرحلة الثالثة 2023
تنسيق الكليات 2023
ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.
ويترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 :
بينما بالنسبة لطلاب تنسيق الادبي يمكن الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
245
آداب انتساب موجه حلوان
245
حقوق انتساب موجه أسيوط
245
آداب انتساب موجه الفيوم
244
آداب انتساب موجه بنات عين شمس
244
آداب انتساب موجه بور سعيد
244
آداب انتساب موجه دمياط
244
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
244
حقوق انتساب موجه أسوان
244
حقوق انتساب موجه بنها
244
حقوق انتساب موجه حلوان
244
حقوق انتساب موجه طنطا
244
آداب انتساب موجه أسوان
243
آداب انتساب موجه بني سويف
243
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس
243
حقوق انتساب موجه المنصورة
243
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
243
آداب انتساب موجه العريش
242
آداب انتساب موجه المنيا
242
آداب انتساب موجه أسيوط
242
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
242
تربية (طفولة) سوهاج
242
تربية بني سويف رياضة
242
تربية نوعية بنها
242
حقوق انتساب موجه مدينة السادات
242
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة
242
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة
241
آداب انتساب موجه الوادي الجديد
241
آداب انتساب موجه سوهاج
241
تربية السويس رياضة
241
تربية نوعية عين شمس
241
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة
240
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر
240
أقتصاد منزلى حلوان
240
تربية (تعليم ابتدائي) السويس
240
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط
240
فنى تمريض عين شمس
240
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة
239.5
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح
239
تربية (طفولة) السويس
239
تربية المنيا رياضة
239
تربية نوعية الفيوم
239
خدمة اجتماعية حلوان
239
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا
239
تربية (تعليم ابتدائي) العريش
238.1
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)
238
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد
238
تربية دمياط رياضة
238
تربية فنية المنيا
238
تربية كفر الشيخ رياضة
238
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان
238
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف
238
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية
237
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
237
تربية نوعية المنوفية بأشمون
237
فنى تمريض حلوان
237
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية
237
تربية نوعية المنصورة بميت غمر
236.5
الفني لترميم الآثار بالاقصر
236
تربية نوعية فنية أسيوط
236
خدمة اجتماعية الفيوم
236
خدمة اجتماعية أسوان
236
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف
236
تربية (طفولة) العريش
235.1
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان
235
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
235
تربية جنوب الوادي رياضة
235
تربية رياضية بنين بور سعيد
235
تربية نوعية بور سعيد
235
خدمة اجتماعية أسيوط
235
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
234
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف
234
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)
234
تربية نوعية سوهاج
234
تربية نوعية مطروح
234
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم
234
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم
234
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط
233.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
233
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان
233
فنى تمريض أورام القاهرة
233
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
232
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
232
العالي للغات 6 اكتوبر
232
الفني التجارى بدمنهور
232
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة
232
تربية (طفولة) الوادي الجديد
232
تربية نوعية فنية طنطا
232
العالي ترميم الآثار بأبي قير
231
الفني التجارى باسيوط
231
الفني التجارى بالروضه
231
المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)
231
تربية أسيوط رياضة
231
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس
231
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف
230
العالي للغات بمصر جديده
230
الفني التجارى بالزقازيق
230
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة
230
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
230
تربية نوعية فنية الزقازيق
230
فني تمريض السويس
230
ك.ت. فني صناعى اسكندرية
230
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف
229.5
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
229
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
229
الفني التجارى باسوان
229
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
229
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان
229
تربية نوعية موسيقية المنيا
229
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)
229
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
229
الفني التجارى بالاسكندريه
228
الفني التجارى بسوهاج
228
الفني التجارى بقويسنا
228
الفني للفنادق الاسكندريه
228
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية
228
تربية نوعية فنية بنها
228
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
228
ك.ت. فني صناعى الصحافه
228
تربية فنية حلوان بالزمالك
227.1
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
227
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
227
الفني التجارى ببنها
227
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
227
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
227
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
227
معهد المنيا العالى للغات
227
الفني التجارى بالعريش
226
الفني التجارى بقنا
226
الفني للفنادق المطريه
226
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
226
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي
226
تربية (طفولة) أسوان
226
تربية نوعية فنية الإسكندرية
226
ك.ت. فني صناعى قنا
226
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات
226
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
226
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
225
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
225
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
225
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
225
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
225
الفني التجارى بطنطا
225
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)
225
تربية نوعية فنية كفر الشيخ
225
ك.ت. فني صناعى بنها
225
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان
225
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة
225
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
225
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)
224.5
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه
224
الفني التجارى بالمطريه
224
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
224
تربية رياضية بنات دمياط
224
تربية العريش رياضة
205
تربية رياضية بنات الإسكندرية
205
تربية رياضية بنات الزقازيق
205
تربية رياضية بنات السويس
205
تربية رياضية بنات العريش
205
تربية رياضية بنات المنصورة
205
تربية رياضية بنات المنيا
205
تربية رياضية بنات أسوان
205
تربية رياضية بنات بنها
205
تربية رياضية بنات بني سويف
205
تربية رياضية بنات بور سعيد
205
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
205
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
205
تربية رياضية بنات سوهاج
205
تربية رياضية بنات طنطا
205
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
205
تربية رياضية بنات كفر الشيخ
205
تربية رياضية بنين الإسكندرية
205
تربية رياضية بنين الزقازيق
205
تربية رياضية بنين السويس
205
تربية رياضية بنين العريش
205
تربية رياضية بنين المنصورة
205
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
205
تربية رياضية بنين المنيا
205
تربية رياضية بنين الوادي الجديد
205
تربية رياضية بنين أسوان
205
تربية رياضية بنين أسيوط
205
تربية رياضية بنين بنها
205
تربية رياضية بنين بني سويف
205
تربية رياضية بنين جنوب الوادي
205
تربية رياضية بنين حلوان
205
تربية رياضية بنين سوهاج
205
تربية رياضية بنين طنطا
205
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
205
تربية رياضية بنين كفر الشيخ
205
تربية رياضية بنين مدينة السادات
205
تربية موسيقية حلوان
205
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
205
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
205
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
205
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
205
تربية نوعية فنية أسوان
205
تربية نوعية فنية بور سعيد
205
تربية نوعية فنية دمياط
205
تربية نوعية فنية عين شمس
205
تربية نوعية فنية مطروح
205
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
205
تربية نوعية موسيقية القاهرة
205
تربية نوعية موسيقية المنصورة
205
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر
205
تربية نوعية موسيقية أسوان
205
تربية نوعية موسيقية بنها
205
تربية نوعية موسيقية بور سعيد
205
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
205
تربية نوعية موسيقية دمياط
205
تربية نوعية موسيقية سوهاج
205
تربية نوعية موسيقية طنطا
205
تربية نوعية موسيقية عين شمس
205
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
205
تربية نوعية موسيقية مطروح
205
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
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205
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