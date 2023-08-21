مفاجأة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في الحدود الدنيا للكليات

يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2023 عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الكليات والمعاهد المتاحة لنظام 5 سنوات لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، الذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الفنية، بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

وأعلن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، متابعته لتسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

وقال الدكتور مصطفى رفعت إنه في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المُنعقدة يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، تم فتح باب التسجيل في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية، التي بدأت بالفعل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1 أغسطس الجاري للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات"، والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات"، والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية"، للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024، موضحًا أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني للتسجيل قبل موعد الاختبارات بخمسة أيام.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الطلاب الراغبين في التقدم للاختبارات، يُمكنهم معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، والمواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وتحميل المادة العلمية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الروابط التالية:

1. اختبارات كليات التجارة:

https://scu.eg/news/comm_competition/

2. اختبارات كليات الهندسة:

https://scu.eg/news/eng_competition/

3. اختبارات كليات الزراعة:

https://scu.eg/news/agri_competition/

4. اختبارات كليات الحقوق:

https://scu.eg/news/law_competition

وأكد مصدر مسؤول أن الحدود الدنيا بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، قد يشهد تشابه كبير مع العام الماضي ، وخاصة مع تقارب نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن هناك عدد من الكليات التي يهتم الطلاب بالاطلاع على مؤشراتها، للتقديم لها ، من بينها الهندسة التي قد يتخطى الحد الأدنى للالتحاق بها 97%، بينما التجارة قد تصل ل85.5%.



تنسيق الدبلومات الفنية 2023

طلاب الدبلومات الفنية 2023

ويمكن للطلاب الاطلاع على مؤشرات القبول بتلك الكليات والمعاهد الفنية المتاحة لهم من خلال موقع التنسيق من هنا .

معاهد الدبلومات الفنية 2023

تتيج وزارة التعليم عددا من الكليات والمعاهد أمام طلبة الدبلومات الفنية تؤهلهم لدخول مراحل التعليم العالي أو الجامعي منها:

-يتم القبول بكليات «التجارة وبرنامج التعليم التبادلي» من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي

المعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقًا لقواعد القبول الجغرافي «مدة الدراسة بها سنتان» ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من التخصصات التالية «الإدارة، التسويق وسوق المال».

-المعاهد التابعة لوزارة الصحة: «الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحي بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج».

-المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات: «الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي».

القبول بالكليات التكنولوجية «المعاهد الفنية التجارية المتوسطة» التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.

المعاهد الفنية التجارية: يتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سياحة وفنادق

ويمكن للطلاب من الحاصلين على الدبلومات الفنية 2023 سياحة وفنادق نظام 5 سنوات الالتحاق بكليات السياحة والفنادق بشرط اجتياز اختبارات القدرات وكذلك برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان والإسكندرية، وكلية التربية النوعية شعبة اقتصاد منزلي جامعة طنطا، والتربية النوعية بقنا جامعة جنوب الوادي.

تنسيق الدبلومات الفنية الزراعية 2023

ويتاح للطلاب الحاصلين على الدبلومات الزراعية 2023 لكل التخصصات الالتحاق بكليات الزراعة من جميع الشعب وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي المحددة بموقع التنسيق، وكذلك الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلي بالسياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

ويمكن لهم الالتحاق بكليات التربية بعدة جامعات، فضلا عن المعاهد الفنية المتوسطة والمعاهد العليا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وسيتاح لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق، وسيتيح موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية 2023 تسجيل الرغبات وقت إعلان وزارة التعليم العالي بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والمتوقع أن يبدأ في سبتمبر المقبل.

خطوات التقديم بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتأتي خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات صناعي وللطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية- السياحة) ونظائرها نظام (الثلاث- الخمس سنوات) من المدارس التابعة لـ وزارة التربية والتعليم، كما يلي :

أولا: يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2023، تحديد نوع المؤهل (صناعي/ تجارى/ زراعي/ سياحي) (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

ثانيا: يسجل طالب الدبلومات الفنية 2023 رغباته في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوسه، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

ثالثا: يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

رابعا: يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمانا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

خامسا: يقوم الطالب بتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

سادسا: في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

للاطّلاع قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا

الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري خمس سنوات من هنا