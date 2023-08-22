مفاجأة.. فرصة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي للالتحاق بهذه الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، موضحة أنه تم تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد 20/8/2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي:

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية:

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنين العريش

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية رياضية بنين السويس

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنين بني سويف

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تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

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تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

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