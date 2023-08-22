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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفاجأة.. فرصة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي للالتحاق بهذه الكليات

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، موضحة أنه تم تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد 20/8/2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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اختار بين هذه الكليات المتاحة.. بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

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الموقع متاح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

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التعليم العالي: ترشيح 329414 طالبا وطالبة للكليات والمعاهد ‎في تنسيق المرحلة الثانية

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التعليم العالي: 14972 طالبا استنفدوا الرغبات ‎في تنسيق المرحلة الثانية 2023

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التعليم العالي: 5747 طالبا تخلفوا عن التقدم برغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023

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بشرى بشأن الأماكن الشاغرة لطلاب الأدبي بتنسيق المرحلة الثالثة 2023.. اطلع عليها

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عاجل| بالأرقام.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 2023

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مفاجأة بالأماكن الخالية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

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بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

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ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي:

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية:
تربية نوعية موسيقية بورسعيد
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية نوعية فنية مطروح
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية بور سعيد
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنين العريش

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقية دمياط
تربية نوعية فنية أسوان
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية رياضية بنين مطروح
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
تربية رياضية بنات السويس
تربية نوعية موسيقية عين شمس
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية رياضية بنات الوادي الجديد
تربية رياضية بنين الوادي الجديد
تربية نوعية موسيقية سوهاج
تربية رياضية بنين السويس

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقية المنوفية
تربية نوعية فنية دمياط
تربية رياضية بنات أسوان
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية رياضية بنات سوهاج
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنين المنيا
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين بني سويف

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية رياضية بنات بني سويف
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية رياضية بنات مدينة السادات
تربية نوعية فنية بنها
تربية نوعية موسيقية بنها
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية نوعية فنية الفيوم
تربية رياضية بنين أسوان
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنين طنطا
تربية رياضية بنات طنطا
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
تربية رياضية بنين دمياط
تربية نوعية فنية القاهرة
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنين حلوان

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
تربية رياضية بنين كفر الشيخ
تربية رياضية بنات كفر الشيخ
تربية نوعية موسيقية أسوان
تربية رياضية بنات أسيوط
تربية رياضية بنين أسيوط
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر
 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة 2023 التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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التعليم العالي: 14972 طالبا استنفدوا الرغبات ‎في تنسيق المرحلة الثانية 2023

التعليم العالي: 5747 طالبا تخلفوا عن التقدم برغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023

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