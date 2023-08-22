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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

نتيجة المرحلة الثانية
نتيجة المرحلة الثانية 2023

فتح منذ قليل موقع التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، للطلاب عقب إعلان الوزارة عنها.

 

 

وقد اعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.
و كان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :-

 

 

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

 

 

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 تنسيق المرحلة الثانية المرحلة الثانية

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