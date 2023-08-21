أهمها صحة الجهاز الهضمي.. أستاذ بالقومي للبحوث يوضح فوائد المانجو

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن المانجو لذيذة ومغذية وصحية وتعتبر من أكثر الفواكه شهرة وتتميز بنكهتها الفريدة ورائحتها وطعمها المميزين بالإضافة إلى الخصائص التى تدعم الصحة، مما يجعلها من بين الأغذية الوظيفية الجديدة، ولذلك تسمى ملكة الفواكه.

وأوضح أنه تتميز المانجو بارتفاع قيمتها الغذائية حيث تحتوى على جميع العناصر الغذائية الأساسية من كربوهيدرات وبروتين ودهون وفيتامينات ذائبة في الدهن مثل فيتامينات ( أ , ك , هاء) وفيتامينات ذائبة في الماء مثل فيتامينات (ب) المهمة للجهاز العصبي وفيتامين (ج) ، كما ترجع الفوائد الصحية للمانجو الى احتوائها على العديد من العناصر المعدنية التي تدعم جهاز المناعة مثل النحاس الذى يكون ضروريا لخلايا الدم الحمراء (المانجو يساهم بحوالي 20% تقريبا من القيم اليومية )، بالإضافة إلى كميات قليلة من الزنك والسلينيوم والتي تعمل كمضادات اكسدة ضد الشقوق الحرة التي تسبب تلف الخلايا والأغشية الخلوية كما تحتوى المانجو على فيتامين (ج ) الدى يساعد على امتصاص الحديد ويعزز تجديد الخلايا ويساعد على نضارة البشرة.



وأشار إلى أنها تعمل على تدعيم صحة الجهاز الهضمي وذلك لاحتوائها على الألياف الغذائية التي تعمل على تنظيم حركة لأمعاء وتنبيه الغدد المفرزة للأنزيمات الهاضمة كما تعمل الألياف الغذائية على أبطاء عملية هضم الطعام مما يقلل من ارتفاع مستوى سكر الدم.



وأكد أن ذلك نظرا لاحتواء المانجو على نسبة كبيرة من الماء فإنها تعمل على ترطيب الجسم والإقلال من تأثير حرارة الصيف، بالإضافة إلى وجود البيتا كاروتين الذى يتحول في الجسم الى فيتامين (أ)الدى يعمل على المحافظة على صحة الجلد ووقاية الخلايا من التلف والمحافظة على صحة العين لما تحتويه من مضادات اكسدة تقوم بذلك، كما أن بعض الناس يكون لديهم حساسية للمانجو والتي تظهر أعراضها بعد تناول المانجو والتى قد تكون في صورة طفح جلدي وحكة الجلد وسيلان الأنف وتورم واسهال ويجب تجنب تناول المانجو في هذه الحالات.

وأضاف أن ذلك نظرا لاحتواء المانجو على العديد من العناصر الغذائية المعدنية وزيادة نسبة السكر فيجب عدم الاكثار من أكل المانجو بحيث تكون الكمية المناسبة لا تزيد عن كوب واحد الى كوبين من المانجو أوثمرة متوسطة الحجم الى ثمرتين في اليوم للشخص البالغ ويفضل عدم تناول الكثير من المانجو في وقت واحد، مشيرا الى أنها تحتوى المانجو على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات والثى يمكن ان ترفع سكرالدم ولتلافي دلك يجب ان تكون الكمية المناسبة التي يتناولها مريض السكر من المانجو حوالى نصف كوب من المانجو أو ثمرة صغيرة من المانجو في اليوم.