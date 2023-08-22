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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

صدى البلد

 

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

 

وننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2023: 

 

 

الكلية الحد الادنى 
طب سوهاج 387.5 
هندسة بترول و تعدين السويس 386 
طب دمياط 383 
طب المنصورة 382.5 
طب الزقازيق 382.5 
طب فاقوس 381.5 
طب أسيوط 381 
طب الإسكندرية 381 
طب أسنان جنوب الوادي 380.5 
طب جنوب الوادي 380 
طب كفر الشيخ 379.5 
طب طنطا 379.5 
طب القاهرة 379 
طب الاقصر 379 
طب بور سعيد 377.5 
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5 
طب المنيا 377.5 
طب بنها 377 
طب عين شمس 377 
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376 
طب حلوان 376 
طب أسنان أسيوط 376 
طب أسوان 375.5 
طب أسنان المنصورة 375.5 
طب السويس 375 
طب بني سويف 375 
طب الفيوم 375 
طب الوادي الجديد 374.5 
طب العريش 374.5 
طب أسنان الزقازيق 374 
طب أسنان المنيا 374 
طب أسنان طنطا 374 
طب أسنان كفر الشيخ 373.5 
طب أسنان عين شمس 373.5 
طب أسنان الإسكندرية 373.5 
طب أسنان القاهرة 373.5 
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5 
طب أسنان المنوفية 373.5 
طب أسنان السويس 373 
طب أسنان بني سويف 373 
طب أسنان الفيوم 373 
صيدلة سوهاج 372.5 
علاج طبيعي كفر الشيخ 372 
علاج طبيعي بورسعيد 371.5 
علاج طبيعي بنها 371 
علاج طبيعي جنوب الوادي 371 
صيدلة جنوب الوادي 370.5 
علاج طبيعي قناة السويس 370.5 
علاج طبيعي السويس 370 
صيدلة المنصورة 370 
علاج طبيعي القاهرة 370 
صيدلة أسيوط 369.5 
علاج طبيعي بني سويف 369.5 
صيدلة المنيا 369 
صيدلة الزقازيق 369 
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 
صيدلة طنطا 368.5 
صيدلة دمنهور 368.5 
صيدلة القاهرة 368.5 
هندسة القاهرة 368.5 
صيدلة بور سعيد 368 
صيدلة الإسكندرية 368 
صيدلة المنوفية 368 
صيدلة بني سويف 368 
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368 
صيدلة عين شمس 367.5 
صيدلة الفيوم 367.5 
صيدلة حلوان 367 
صيدلة مدينة السادات 367 
صيدلة ج الوادي الجديد 367 
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5 
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 
هندسة الزقازيق 364.5 
هندسة المنصورة 364.5 
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364 
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364 
هندسة عين شمس 363.5 
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363 
طب بيطري المنصورة 362.5 
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5 
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5 
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362 
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362 
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5 
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5 
هندسة دمياط 361.5 
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361 
طب بيطري الزقازيق 361 
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361 
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 360.5 
طب بيطري كفر الشيخ 360.5 
طب بيطري سوهاج 360.5 
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360 
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360 
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 360 
طب بيطري عين شمس 359 
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359 
طب بيطري جنوب الوادي 359 
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 359 
هندسة بور سعيد 359 
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5 
حاسبات ومعلومات السويس علوم 358 
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358 
طب بيطري أسيوط 358 
طب بيطري المنوفية 358 
هندسة طنطا 358 
طب بيطري الإسكندرية 358 
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358 
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5 
طب بيطري دمنهور 357.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 357.5 
هندسة بنها بشبرا 357.5 
حاسبات و معلومات العريش علوم   357.1 
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357 
هندسة الإسكندرية 357 
طب بيطري القاهرة 356.5 
طب بيطري بنها 356.5 
هندسة حلوان 356.5 
هندسة كفر الشيخ 356.5 
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5 
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356 
طب بيطري المنيا 356 
هندسة بنها 355.5 
هندسة السويس 355 
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355 
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355 
طب بيطري مدينة السادات 354.5 
طب بيطري أسوان 354.5 
هندسة حلوان بالمطرية 354 
طب بيطري بني سويف 353.5 
طب بيطري العريش 353.5 
طب بيطري مطروح 353 
طب بيطري الوادي الجديد 352.5 
هندسة الفيوم 352.5 
هندسة جنوب الوادي 351.5 
هندسة بني سويف 351 
ألسن كفر الشيخ 350 
هندسة أسوان 350 
هندسة المنيا 350 
تمريض المنصورة 350 
تمريض بور سعيد 349.5 
هندسة سوهاج 349.5 
هندسة أسيوط 349 
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5 
هندسة الطاقة أسوان 348.5 
تمريض دمياط 348.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة   347.5 
علوم سوهاج 347.5 
تمريض طنطا 346.5 
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة  345.5 
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345 
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 344.5 
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 344 
تمريض الزقازيق 344 
فنى صحي جنوب الوادي 344 
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة  343.5 
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة  342.5 
تمريض كفر الشيخ 342 
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 342 
تخطيط عمراني القاهرة 342 
معهد فني صحى اسماعيليه 341.6 
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5 
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة  341 
علوم كفر الشيخ 341 
علوم الزقازيق 341 
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة  341 
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة  340.5 
علوم دمنهور 340.5 
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة  340.5 
علوم جنوب الوادي 340 
تمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5 
تمريض بنها 339 
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة  339 
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة  338.5 
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة  338.5 
علوم المنصورة 338.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة  338 
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة   338 
تمريض القاهرة 338 
تمريض دمنهور 337 
علوم الإسكندرية 337 
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة  336.5 
حاسبات ومعلومات السويس رياضة  336.5 
تمريض عين شمس 336.5 
تمريض الإسكندرية 336 
تمريض حلوان 335.5 
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة  335.5 
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335.5 
علوم أسيوط 335.5 
علوم القاهرة 335.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة  335 
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335 
تمريض سوهاج 335 
تمريض مطروح 334.5 
تمريض أسوان 334.5 
حاسبات و معلومات العريش رياضة   334 
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة  334 
علوم طنطا 334 
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة  334 
معهد فني صحى بور سعيد 333.6 
معهد فني صحى اسيوط 333.5 
علوم بنها 333.5 
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 333.5 
تمريض الفيوم 333.5 
معهد فني صحى المنصوره 333 
معهد فني صحى الزقازيق 333 
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333 
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة  332.5 
تمريض أسيوط 332 
تمريض بني سويف 332 
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة  332 
علوم بور سعيد 332 
علوم عين شمس 331.5 
معهد فني صحى طنطا 331.5 
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة  331.5 
حاسبات ومعلومات قنا رياضة   331 
تمريض المنيا 331 
معهد فني صحى سوهاج 331 
علوم دمياط 331 
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة  331 
سياسة واقتصاد السويس 330.5 
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة  330.5 
علوم البترول والتعدين مطروح 330.5 
تمريض جنوب الوادي 330.5 
ألسن عين شمس 330 
علوم المنوفية بشبين الكوم 330 
علوم العريش 330 
علوم أسوان 330 
معهد فني صحى بنها 329.5 
علوم السويس 329.5 
علوم الفيوم 329 
علوم المنيا 329 
علوم الوادي الجديد 328.5 
ألسن الفيوم 328.5 
علوم بني سويف 328 
معهد فني صحى الاسكندريه 327.5 
علوم حلوان 327.5 
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 327.5 
سياسة واقتصاد بني سويف 327 
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 327 
علوم بنات عين شمس 327 
ألسن كفر الشيخ رياضة 327 
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 327 
معهد فني صحى امبابة 326.5 
ألسن أسوان 326.5 
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.5 
معهد فني صحى الوادي الجديد 326 
ألسن بني سويف 326 
معهد فني صحى اسوان 325.5 
معهد فني صحى بنى سويف 325.5 
ألسن الأقصر 325.5 
ألسن المنيا 325 
إعلام القاهرة 325 
ألسن سوهاج 325 
فنون تطبيقية بنها 324.5 
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 324.5 
فنون تطبيقية طنطا 324 
إعلام عين شمس 323 
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 323 
إعلام المنوفية 323 
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 322.5 
معهد فني صحى رياضه المنصورة 322 
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 322 
معهد فني صحى رياضه طنطا 321 
علوم الارض بني سويف 321 
فنون تطبيقية حلوان 320.5 
إعلام بني سويف 320.5 
الاعاقة والتأهيل بني سويف 320.5 
إعلام جنوب الوادي 319.5 
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5 
سياسة واقتصاد السويس رياضة 319 
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5 
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 318 
معهد فني صحى رياضه بنها 317.5 
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 317 
فنون جميلة (عمارة) حلوان 316.5 
فنون تطبيقية دمياط 316 
فنى تمريض كفر الشيخ 316 
علوم الإسكندرية رياضة 315.5 
فنى تمريض طنطا 315 
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 314.5 
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 314.5 
فنون تطبيقية بني سويف 314 
علوم القاهرة رياضة 314 
تربية الزقازيق 313.5 
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313.5 
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313 
فنى تمريض المنصورة 312.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  6 أكتوبر التكنولوجية علوم 312 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 312 
تربية المنصورة 311.5 
آثار دمياط 311 
آثار القاهرة 310.5 
إعلام القاهرة رياضة 310.5 
ألسن عين شمس رياضة 310.5 
علوم دمنهور رياضة 310.5 
فنى تمريض الزقازيق 310 
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5 
آثار عين شمس 309.5 
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 309 
ألسن الفيوم رياضة 308.5 
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 308 
علوم عين شمس رياضة 308 
ألسن أسوان رياضة 307.5 
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 307.5 
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة  307 
حقوق كفرالشيخ 306.5 
إعلام عين شمس رياضة 306.5 
فنى تمريض بنها 306.5 
فنى تمريض الإسكندرية 306.5 
ألسن بني سويف رياضة 306.5 
فنى تمريض سوهاج 306 
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 306 
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 305.5 
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 305 
تربية بور سعيد 305 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 305 
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 305 
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 305 
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 304.5 
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 304.5 
علوم الارض بني سويف رياضة 304.5 
علوم كفر الشيخ رياضة 304.5 
تربية بنها 304 
ألسن الأقصر رياضة 304 
علوم بنها رياضة 304 
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 304 
آثار و لغات مطروح 304 
آثار أسوان 303.5 
تجارة المنصورة 303.5 
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع  6 اكتوبر هندسة بمصروفات 302.5 
تربية طنطا 302.5 
علوم طنطا رياضة 302.5 
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 302 
فنى تمريض جنوب الوادي 302 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5 
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5 
فنى تمريض القاهرة 301.5 
تربية المنوفية بشبين الكوم 301.5 
تجارة الزقازيق 301.5 
آثار الفيوم 301.5 
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301 
فنى تمريض أورام القاهرة 301 
زراعة المنصورة 301 
معهد فني صحى رياضه امبابة 301 
علوم الزقازيق رياضة 301 
زراعة دمنهور 301 
زراعة القاهرة 301 
إعلام المنوفية رياضة 301 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  برج العرب التكنولوجية علوم 300.5 
علوم المنصورة رياضة 300.5 
علوم حلوان رياضة 300.5 
تربية الإسكندرية 300.5 
تجارة كفر الشيخ 300.5 
ألسن المنيا رياضة 300.5 
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 300.5 
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300 
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299.1 
ألسن سوهاج رياضة 299 
فنى تمريض أسيوط 299 
تربية كفر الشيخ 298.5 
تربية دمنهور 298.5 
علوم بور سعيد رياضة 298.5 
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 298 
علوم دمياط رياضة 298 
علوم الفيوم رياضة 298 
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298 
فنى تمريض أسوان 297.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 297.5 
علوم السويس رياضة 297.5 
فنى تمريض المنيا 296.5 
إعلام بني سويف رياضة 296.5 
علوم أسوان رياضة 296.5 
علوم بني سويف رياضة 296.5 
فنى تمريض عين شمس 296.5 
آثار الأقصر 296.5 
زراعة دمياط 296 
تربية عين شمس 296 
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296 
فنى تمريض حلوان 296 
فنون جميلة (عمارة) المنيا 295.5 
تربية مطروح 295.5 
فني تمريض السويس 295 
دار العلوم القاهرة 295 
معهد فني صحى رياضه اسوان 295 
تربية السويس 295 
فنى تمريض الفيوم 295 
فنى تمريض بني سويف 294.5 
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5 
زراعة الإسكندرية 294.5 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 294.5 
زراعة عين شمس 294 
تربية دمياط 294 
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة  293.5 
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 293.5 
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 293.5 
تجارة القاهرة 293 
علوم أسيوط رياضة 293 
تربية مدينة السادات 293 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  سمنود التكنولوجية علوم 293 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 292.5 
علوم المنيا رياضة 292.5 
علوم العريش رياضة 292.5 
إعلام جنوب الوادي رياضة 292 
تجارة دمياط 292 
علوم الوادي الجديد رياضة 292 
معهد فني صحى رياضه اسيوط 291.5 
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 291.5 
علوم جنوب الوادي رياضة 291.5 
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5 
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5 
تجارة و إدارة أعمال حلوان 291 
علوم سوهاج رياضة 291 
تجارة الإسكندرية 291 
فنون جميلة (فنون) حلوان 290.5 
معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 290.5 
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 290 
معهد فني صحى رياضه سوهاج 289.5 
تجارة دمنهور 289.5 
تربية جنوب الوادي بالغردقة 289 
تجارة طنطا 289 
آثار جنوب الوادي 288.5 
تربية الفيوم 288.5 
تربية المنيا 288.5 
تجارة عين شمس 288 
تربية أسوان 288 
آثار سوهاج 288 
علوم بنات عين شمس رياضة 288 
تجارة سوهاج 288 
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 287.5 
تجارة بنها 287.5 
تجارة بني سويف 287.5 
تربية بنات عين شمس 287.5 
تربية حلوان 287 
تجارة المنوفية بشبين الكوم 287 
تجارة بور سعيد 287 
زراعة طنطا 287 
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287 
تجارة جنوب الوادي 287 
فنون جميلة (فنون) المنصورة 286 
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 286 
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 286 
زراعة الزقازيق 285.5 
زراعة القاهرة رياضة 285.5 
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5 
تجارة أسيوط 285 
زراعة الإسكندرية رياضة 285 
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 285 
تجارة أسوان 284.5 
تربية بني سويف 284.5 
تربية العريش 284.5 
تربية رياضية بنين دمياط 284.5 
تربية أسيوط 284 
تجارة السويس 284 
زراعة كفر الشيخ 284 
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 284 
تجارة العريش 283.6 
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 283.5 
تربية جنوب الوادي 283.5 
تربية سوهاج 283 
تربية الوادي الجديد 283 
تجارة مدينة السادات 283 
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 283 
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 283 
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 283 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 282.5 
زراعة و موارد طبيعية أسوان 282.5 
حقوق الزقازيق 282.5 
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282.5 
زراعة عين شمس رياضة 282.5 
زراعة المنوفية بشبين الكوم 282 
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 282 
زراعة دمياط رياضة 281.5 
زراعة بنها بمشتهر 281.5 
فنون جميلة (فنون) المنيا 281.5 
تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5 
تجارة انتساب موجه الزقازيق 281 
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 281 
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 281 
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة  281 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 281 
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 280.5 
فنون جميلة (فنون) أسيوط 280.5 
حقوق سوهاج 280.5 
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5 
تجارة انتساب موجه القاهرة 280 
زراعة سوهاج 280 
زراعة الفيوم 279.5 
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5 
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 279.5 
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة  279.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 278.5 
العلوم الزراعية البيئية العريش 278.5 
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 278.5 
فنون جميلة (فنون) الأقصر 278.5 
تجارة انتساب موجه عين شمس 278 
تجارة انتساب موجه دمنهور 278 
زراعة بني سويف 278 
تربية عين شمس رياضة 277.5 
تجارة انتساب موجه دمياط 277.5 
زراعة مطروح بفوكه 277.5 
تجارة انتساب موجه طنطا 277 
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277 
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 277 
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 276.5 
زراعة الوادي الجديد 276.5 
تجارة انتساب موجه بنها 276.5 
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 276 
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة  276 
زراعة جنوب الوادي 276 
تربية الزقازيق رياضة 276 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276 
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 275.5 
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 275.5 
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5 
زراعة المنيا 275.5 
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 275.5 
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275 
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 275 
حقوق المنيا 275 
زراعة أسيوط 275 
تربية الإسكندرية رياضة 275 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد  275 
ثروة سمكية السويس 275 
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 274.5 
آداب القاهرة 274.5 
تجارة انتساب موجه بور سعيد 274.5 
تجارة انتساب موجه السويس 274 
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 274 
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 274 
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 273.5 
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 273.5 
تربية بور سعيد رياضة 273.5 
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 273.5 
تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5 
تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5 
تجارة انتساب موجه أسوان 273.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 273 
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 273 
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 273 
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 273 
تجارة انتساب موجه العريش 273 
دار العلوم الفيوم 273 
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 273 
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 273 
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 273 
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 272.5 
تربية حلوان رياضة 272.5 
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 272.5 
تربية طنطا رياضة 272.5 
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 272 
تجارة انتساب موجه سوهاج 272 
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 272 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  6 أكتوبر التكنولوجية 271.5 
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 271.5 
زراعة كفر الشيخ رياضة 271.5 
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271 
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 270.5 
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 270.5 
تربية (طفولة) كفر الشيخ 270.5 
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 270 
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 270 
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 270 
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 269.5 
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 269.5 
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269.5 
زراعة المنصورة رياضة 269 
تربية طفولة مبكرة المنصورة 269 
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 269 
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 269 
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 268.5 
تربية المنصورة رياضة 268 
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 268 
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 268 
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 268 
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 268 
تربية طفولة مبكرة المنوفية 268 
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 267.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 267.5 
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 267.5 
تربية بنها رياضة 267 
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 267 
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 267 
تربية الفيوم رياضة 266.5 
تربية دمنهور رياضة 266.5 
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 266 
تربية (طفولة) طنطا 265 
آداب عين شمس 265 
حقوق دمياط 265 
دار العلوم المنيا 264.5 
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264.5 
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 264.1 
تربية طفولة مبكرة دمنهور 264 
دار العلوم أسوان 264 
آداب بنها 264 
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 264 
زراعة الزقازيق رياضة 264 
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 264 
تربية (طفولة) السويس 263.5 
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 263.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 263.5 
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 263 
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 262.5 
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 262 
تربية (طفولة) عين شمس 262 
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 262 
آداب المنصورة 261.5 
حقوق بور سعيد 261.5 
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 261.5 
آداب حلوان 261.5 
آداب الإسكندرية 261.5 
تربية كفر الشيخ رياضة 261.5 
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261.5 
تربية (طفولة) الإسكندرية 261.5 
تربية طفولة مبكرة أسيوط 261.5 
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 261.5 
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 261 
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 261 
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 261 
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 261 
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 260.5 
تربية دمياط رياضة 260.4 
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 260 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 260 
حقوق بني سويف 259.5 
حقوق القاهرة 259.5 
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 259.5 
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 259 
حقوق جنوب الوادي 259 
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 259 
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 259 
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 259 
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 259 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 258.5 
آداب انتساب موجه القاهرة 258.5 
آداب الزقازيق 258.5 
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 258.5 
زراعة الفيوم رياضة 258.5 
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258.5 
تربية بنات عين شمس رياضة 258 
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة  258 
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 258 
آداب المنوفية بشبين الكوم 258 
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 258 
آداب الفيوم 257.5 
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 257.5 
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 257 
آداب طنطا 257 
تربية مدينة السادات رياضة 256.5 
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256.5 
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 256.5 
حقوق انتساب موجه الزقازيق 256.5 
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 256.5 
تربية (طفولة) دمنهور 256.5 
دار العلوم انتساب موجه المنيا 256 
حقوق المنصورة 256 
آداب بنات عين شمس 256 
زراعة بنها رياضة بمشتهر 256 
حقوق الفيوم 256 
تربية السويس رياضة 256 
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 256 
حقوق أسيوط 255.5 
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 255.5 
آداب كفر الشيخ 255.5 
آداب و علوم إنسانية السويس 255 
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 255 
آداب دمنهور 255 
حقوق الإسكندرية 255 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 255 
تربية أسوان رياضة 254.5 
تربية نوعية كفر الشيخ 254.5 
تربية طفولة مبكرة الفيوم 254 
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 254 
تربية نوعية القاهرة 254 
حقوق أسوان 254 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 254 
آداب بور سعيد 254 
آداب أسوان 253.5 
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 253.5 
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 253.5 
آداب انتساب موجه عين شمس 253.5 
تربية (طفولة) العريش 253 
تربية طفولة مبكرة المنيا 253 
تربية نوعية جنوب الوادي 253 
حقوق طنطا 252.5 
دار العلوم انتساب موجه أسوان 252.5 
حقوق عين شمس 252.5 
آداب بني سويف 252.5 
حقوق بنها 252 
آداب انتساب موجه الإسكندرية 252 
تربية طفولة مبكرة القاهرة 252 
آداب دمياط 252 
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 252 
تربية نوعية الإسكندرية 252 
آداب انتساب موجه حلوان 251.5 
تربية (طفولة) أسوان 251.5 
تربية نوعية المنيا 251.5 
آداب العريش 251.5 
تربية مطروح رياضه 251.5 
حقوق المنوفية بشبين الكوم 251 
تربية نوعية طنطا 251 
حقوق حلوان 251 
تربية طفولة مبكرة بني سويف 251 
حقوق انتساب موجه سوهاج 250.5 
أقتصاد منزلى بنات عين شمس 250.5 
تربية (طفولة) جنوب الوادي 250.5 
حقوق مدينة السادات 250.5 
تربية نوعية أسيوط 250.5 
آداب انتساب موجه بنها 250.5 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة  250.5 
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 250 
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة  250 
تربية نوعية المنصورة 250 
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 250 
تربية نوعية الزقازيق 250 
سياحة وفنادق الإسكندرية 250 
تربية طفولة مبكرة مطروح 250

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