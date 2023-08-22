التعليم العالي: 5747 طالبا تخلفوا عن التقدم برغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن تخلف 5747 طالبا عن التقدم برغباتهم عبر طريق شبكة الإنترنت، من طلاب المرحلة الثانية.

بينما أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ، موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة 6 أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.