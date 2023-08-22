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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاجل| بالأرقام.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 2023

صدى البلد

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.
 
وننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2023: 

 

 

الكلية الحد الادنى 
ألسن كفر الشيخ 368 
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 366.5 
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361 
سياسة واقتصاد السويس 358 
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 
إعلام القاهرة 355 
ألسن عين شمس 355 
سياسة واقتصاد بني سويف 354.5 
ألسن الفيوم 353.5 
إعلام عين شمس 351.5 
ألسن بني سويف 350.5 
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350 
ألسن المنيا 349 
إعلام المنوفية 349 
ألسن أسوان 348 
ألسن سوهاج 347.5 
ألسن الأقصر 346.5 
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345 
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345 
إعلام بني سويف 345 
إعلام جنوب الوادي 343 
آثار دمياط 341 
آثار القاهرة 340 
آثار عين شمس 340 
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5 
تربية بور سعيد 338.5 
الاعاقة والتأهيل بني سويف 337 
آثار الفيوم 337 
آثار و لغات مطروح 336.5 
آثار أسوان 335 
آثار الأقصر 333.5 
آثار سوهاج 331.5 
تربية عين شمس 331 
آثار جنوب الوادي 331 
تربية الإسكندرية 330 
تربية الزقازيق 329.5 
تربية المنصورة 328.5 
آداب العريش 327 
تربية بنها 325.5 
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5 
تربية طنطا 325.5 
آداب القاهرة 325 
تربية دمنهور 323.5 
تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5 
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5 
فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5 
تربية كفر الشيخ 321.5 
تربية حلوان 319.5 
تربية السويس 318.5 
تربية دمياط 318.5 
تربية مطروح 318.5 
آداب عين شمس 317.5 
تربية مدينة السادات 317 
تربية بنات عين شمس 316 
تربية الفيوم 315.5 
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5 
تجارة دمياط 315 
فنون جميلة (فنون) المنصورة 315 
تربية أسوان 314 
تجارة القاهرة 314 
تجارة و إدارة أعمال حلوان 314 
تجارة العريش 313.5 
تربية المنيا 313 
حقوق دمياط 312 
آداب الإسكندرية 312 
آداب حلوان 312 
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5 
تربية بني سويف 310.5 
تجارة الإسكندرية 310.5 
تربية العريش 309.5 
تربية أسيوط 309.5 
تجارة عين شمس 309 
تربية الوادي الجديد 308.5 
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308 
تربية جنوب الوادي بالغردقة 308 
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308 
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308 
آداب بنها 307 
تربية جنوب الوادي 307 
حقوق سوهاج 306.5 
تربية سوهاج 306.5 
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5 
تجارة جنوب الوادي 305.5 
تجارة المنصورة 305.5 
تجارة الزقازيق 305.5 
دار العلوم القاهرة 304 
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 303.5 
حقوق بور سعيد 303.5 
آداب انتساب موجه القاهرة 303.5 
آداب بنات عين شمس 302.5 
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5 
حقوق كفرالشيخ 302.5 
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302 
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301 
فنون جميلة (فنون) المنيا 301 
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5 
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5 
فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5 
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300 
تربية طفولة مبكرة المنصورة 300 
تجارة بنها 300 
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300 
آداب انتساب موجه عين شمس 300 
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5 
تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5 
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5 
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299 
آداب انتساب موجه العريش 299 
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299 
آداب و علوم إنسانية السويس 298.5 
آداب المنوفية بشبين الكوم 298 
تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5 
آداب انتساب موجه الإسكندرية 297 
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297 
آداب دمياط 297 
آداب الفيوم 297 
تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5 
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5 
آداب المنصورة 296.5 
تجارة كفر الشيخ 296 
تربية (طفولة) كفر الشيخ 296 
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296 
تجارة بور سعيد 296 
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5 
آداب طنطا 295.5 
سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5 
آداب انتساب موجه حلوان 295.5 
فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5 
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295 
تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5 
تربية (طفولة) عين شمس 294.5 
تجارة أسوان 294.5 
تجارة دمنهور 294 
تجارة طنطا 294 
تربية (طفولة) طنطا 293.5 
تربية نوعية القاهرة 293.5 
آداب الزقازيق 293.5 
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5 
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5 
آداب بور سعيد 293.5 
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293 
آداب انتساب موجه بنها 292.5 
تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5 
آداب أسوان 292.5 
تجارة السويس 292 
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292 
تربية (طفولة) السويس 292 
آداب كفر الشيخ 291.5 
تجارة بني سويف 291.5 
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5 
حقوق القاهرة 291 
تربية طفولة مبكرة القاهرة 291 
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291 
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5 
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 
آداب دمنهور 290.5 
حقوق المنيا 290 
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290 
تجارة أسيوط 289.5 
تجارة مدينة السادات 289.5 
تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5 
تجارة سوهاج 288 
تجارة انتساب موجه بنها 287.5 
تجارة انتساب موجه الزقازيق 286 
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286 
تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5 
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 285.5 
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 285 
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 285 
تجارة انتساب موجه دمياط 284.5 
تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5 
تجارة انتساب موجه أسوان 284 
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283 
تجارة انتساب موجه طنطا 283 
آداب انتساب موجه الزقازيق 283 
آداب انتساب موجه دمنهور 283 
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283 
آداب انتساب موجه طنطا 282.5 
آداب انتساب موجه المنصورة 282.5 
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5 
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5 
آداب انتساب موجه الفيوم 282 
تجارة انتساب موجه بور سعيد 282 
تجارة انتساب موجه السويس 282 
تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5 
حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5 
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 281.5 
تجارة انتساب موجه العريش 281 
تجارة انتساب موجه أسيوط 281 
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281 
آداب انتساب موجه دمياط 280.5 
آداب انتساب موجه بور سعيد 280.5 
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 280 
تجارة انتساب موجه سوهاج 280 
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280 
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280 
تربية (طفولة) دمنهور 279.5 
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 279.5 
آداب انتساب موجه أسوان 279 
حقوق عين شمس 279 
تربية نوعية الإسكندرية 278.5 
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5 
آداب بني سويف 278.5 
آداب انتساب موجه بني سويف 277 
حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5 
آداب أسيوط 275.5 
آداب انتساب موجه أسيوط 275 
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 275 
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275 
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 274 
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 274 
تربية نوعية عين شمس 274 
تربية طفولة مبكرة الفيوم 274 
آداب انتساب موجه المنيا 273.5 
حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5 
آداب المنيا 272.5 
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 272 
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 272 
حقوق حلوان 271.5 
آداب انتساب موجه سوهاج 271.5 
دار العلوم الفيوم 271.5 
تربية طفولة مبكرة مطروح 271 
آداب الوادي الجديد 270.5 
حقوق انتساب موجه حلوان 270 
تربية نوعية الزقازيق 270 
تربية نوعية المنصورة 269.5 
تربية نوعية طنطا 269.5 
تربية طفولة مبكرة أسيوط 268.5 
آداب جنوب الوادي 268.5 
آداب سوهاج 268 
حقوق بنها 268 
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 268 
تربية نوعية كفر الشيخ 267.5 
حقوق بني سويف 267.5 
تربية (طفولة) سوهاج 267.5 
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 267.5 
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 267 
تربية طفولة مبكرة بني سويف 266 
تربية نوعية بنها 266 
حقوق انتساب موجه بنها 265 
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 265 
تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5 
حقوق المنوفية بشبين الكوم 264 
حقوق المنصورة 264 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد  264 
حقوق الزقازيق 263.5 
حقوق الفيوم 263.5 
دار العلوم المنيا 262.5 
تربية (طفولة) أسوان 262.5 
تربية (طفولة) جنوب الوادي 262.5 
حقوق الإسكندرية 262.5 
تربية (طفولة) العريش 262.5 
حقوق طنطا 262 
تربية (طفولة) الوادي الجديد 261.5 
تربية نوعية بور سعيد 261.5 
حقوق أسوان 261 
حقوق جنوب الوادي 261 
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261 
تربية نوعية الفيوم 261 
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 261 
تربية رياضية بنات دمياط 260.5 
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 260.5 
دار العلوم أسوان 260.5 
حقوق أسيوط 260.5 
دار العلوم انتساب موجه المنيا 260 
دار العلوم انتساب موجه أسوان 259.5 
حقوق مدينة السادات 259 
حقوق انتساب موجه بني سويف 259 
حقوق انتساب موجه الزقازيق 259 
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 258.5 
حقوق انتساب موجه أسوان 258.5 
تربية نوعية المنوفية بأشمون 257.5 
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5 
حقوق انتساب موجه طنطا 257 
حقوق انتساب موجه أسيوط 257 
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 257 
حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5 
تربية نوعية جنوب الوادي 256.5 
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256 
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256 
تربية نوعية دمياط 256 
تربية نوعية المنيا 255.5 
تربية نوعية مطروح 255.5 
تربية نوعية أسيوط 255 
خدمة اجتماعية حلوان 254.5 
تربية نوعية أسوان 254 
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 254 
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 253.5 
تربية نوعية سوهاج 253.5 
تربية رياضية بنين الإسكندرية 253 
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 253 
تربية نوعية فنية طنطا 251.5 
أقتصاد منزلى حلوان 251.5 
الفني لترميم الآثار بالاقصر 251 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 249.5 
أقتصاد منزلى العريش 247 
خدمة اجتماعية الفيوم 246.5 
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 246.5 
سياحة وفنادق مطروح 246.5 
سياحه وفنادق الاقصر 246.5 
سياحة وفنادق المنيا 246 
سياحة وفنادق المنصورة 246 
سياحة وفنادق الفيوم 246 
سياحة وفنادق مدينة السادات 246 
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246 
تربية رياضية بنين المنصورة 246 
سياحة وفنادق بني سويف 246 
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 245.5 
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 245 
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244.5 
تربية نوعية موسيقية المنيا 243.5 
تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5 
تربية رياضية بنات بنها 242.5 
تربية فنية حلوان بالزمالك 241.5 
تربية نوعية فنية أسيوط 241.5 
خدمة اجتماعية أسوان 241 
تربية نوعية فنية كفر الشيخ 241 
تربية فنية المنيا 241 
تربية نوعية فنية الزقازيق 240 
تربية رياضية بنين بنها 240 
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240 
خدمة اجتماعية أسيوط 240 
تربية نوعية موسيقية أسيوط 240 
الفني التجارى بالروضه 239.5 
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239

 

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