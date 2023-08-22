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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختار بين هذه الكليات المتاحة.. بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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الموقع متاح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

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التعليم العالي: ترشيح 329414 طالبا وطالبة للكليات والمعاهد ‎في تنسيق المرحلة الثانية

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التعليم العالي: 14972 طالبا استنفدوا الرغبات ‎في تنسيق المرحلة الثانية 2023

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التعليم العالي: 5747 طالبا تخلفوا عن التقدم برغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023

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بشرى بشأن الأماكن الشاغرة لطلاب الأدبي بتنسيق المرحلة الثالثة 2023.. اطلع عليها

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عاجل| بالأرقام.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 2023

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مفاجأة بالأماكن الخالية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

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بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

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ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

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متاح عبر هذا الرابط.. ننشر موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

 تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :


تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تنسيق المرحلة الثالثة 2023
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية
تربية نوعية فنية بنها
تربية رياضية بنات دمياط
سياحة وفنادق مطروح
تربية نوعية فنية دمياط
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية رياضية بنين مطروح
تربية نوعية فنية أسيوط
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
تربية نوعية فنية الزقازيق
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية رياضية بنات كفر الشيخ

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


تربية رياضية بنين السويس
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
تربية نوعية موسيقية أسيوط
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنات طنطا
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية الوادي الجديد رياضة
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية طنطا
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه المنيا
تربية رياضية بنات بنها
تربية رياضية بنين سوهاج

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


آداب انتساب موجه العريش
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية العريش رياضة
تربية جنوب الوادي رياضة
تربية رياضية بنين المنصورة
تربية نوعية فنية الإسكندرية
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
تربية فنية حلوان بالزمالك
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية فنية المنيا
تربية رياضية بنات سوهاج
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية
تربية نوعية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية فنية كفر الشيخ
تربية رياضية بنين بني سويف
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية نوعية موسيقية المنيا
حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه أسيوط
حقوق انتساب موجه القاهرة
حقوق انتساب موجه عين شمس

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


حقوق انتساب موجه المنصورة
حقوق انتساب موجه بني سويف
حقوق انتساب موجه الإسكندرية
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه طنطا
العالي ترميم الآثار بأبي قير
آداب المنيا
تربية رياضية بنين المنيا
تربية رياضية بنات أسيوط
آداب أسيوط
تربية رياضية بنين أسيوط
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف
تربية نوعية بور سعيد
آداب انتساب موجه دمياط
آداب انتساب موجه أسوان
تربية نوعية دمياط
تربية (طفولة) الوادي الجديد
أقتصاد منزلى العريش
تربية (طفولة) سوهاج
تربية رياضية بنين طنطا
حقوق انتساب موجه مدينة السادات
آداب انتساب موجه الفيوم
تربية نوعية عين شمس
تربية رياضية بنين كفر الشيخ
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية نوعية أسوان

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


الفني لترميم الآثار بالاقصر
خدمة اجتماعية الفيوم
تربية رياضية بنين حلوان
تربية بني سويف رياضة
تربية المنيا رياضة
آداب جنوب الوادي
آداب الوادي الجديد
خدمة اجتماعية أسوان
تربية أسيوط رياضة
تربية رياضية بنين الإسكندرية
تربية سوهاج رياضة
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
تربية رياضية بنات مدينة السادات
تربية نوعية المنوفية بأشمون

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

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