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تعليم

وزير التعليم العالي يستقبل وفد شركة هواوى العالمية

صدى البلد

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاكلين شي، نائب رئيس شركة هواوي للحوسبة السحابية، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ومابن، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي هواوي مصر، والمهندس عمرو زايد، رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات هواوي مصر؛ لبحث سبل التعاون المُشترك بين الوزارة والشركة في مجال الحوسبة السحابية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أشاد الدكتور أيمن عاشور بحجم التعاون مع شركة هواوى العالمية باعتبارها رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى امتلاك مصر خُطة واضحة لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي انعكست على نوعية المهارات المطلوبة في الخريجين، خاصًة في مجالات التكنولوجيا الجديدة.

وأكد الوزير أهمية توسيع نطاق التعاون بين شركة هواوي والوزارة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى دور مؤسسات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال بناء التكنولوجيا الجديدة في الجامعات المصرية وربطها بسوق العمل والصناعة، وريادة الأعمال.

وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون المُشترك بين الوزارة وإحدى الجامعات الصينية وشركة هواوي لتخريج جيل جديد من الفنيين المؤهلين لسوق العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة كإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.

كما بحث الجانبان العمل نحو توقيع بروتوكول تعاون في مجال تدريب العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجامعات الحكومية المصرية؛ بهدف رفع كفاءتهم لمواكبة أحدث التقنيات.

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كما ناقش الطرفان، التعاون بين الوزارة وشركة هواوي لاستخدام تقنية الحوسبة السحابية في مجال البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، فضلًا عن الاستفادة من تقنية الحوسبة السحابية في استضافة البيانات وإتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا والبحث العلمي للتدريب على تكنولوجيات الحوسبة السحابية من هواوي؛ لتأهيلهم لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

من جانبها، أكدت نائب رئيس شركة هواوي للحوسبة السحابية، حرص شركة هواوى على دعم علاقاتها مع مصر؛ باعتبارها دولة رائدة في المنطقة، تسعى من خلالها لنقل خبراتها في التكنولوجيا داخل أفريقيا والدول العربية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الوزارة في مجالي الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.

فيما أوضح الدكتور شريف كشك، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المُستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركات العالمية تنفيذًا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتأهيل وإعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية، والإقليمية، والدولية في مجال الحوسبة السحابية، وتطوير قدرات التحول الرقمي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا.


 

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