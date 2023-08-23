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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بينها «اللغات».. اعرف أقسام كليات الآداب عشان تختار منها

أقسام كلية آداب
أقسام كلية آداب

يترقب طلاب تنسيق الجامعات 2023 بدء التقديم للالتحاق بالكليات ، بينما يتساءل البعض عن الأقسام المتاحة داخل الكليات، وكيفية التقديم في التشعيب الداخلي ، وخاصة أقسام كلية الآداب نظرا لكثرتها وتنوعها.

 

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موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة

أقسام كلية الآداب 

تعد كليات الآداب من الكليات التي تضم أقساما عديدة للطلاب، من بينها دراسة اللغات والتخصصات الأخرى، نرصدها فيما يلي؛ ليتمكن الطلاب من معرفتها واختيار ما يناسبهم منها، ووفقا لمجموعهم.

 

أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

اللغة العبرية

اللغات الشرقية

اللغة الفرنسية

الحضارة الأوروبية

الجغرافيا

التاريخ

الدراسات الفلسفية

علم النفس

علم الاجتماع

الآثار

الارشاد السياحي

الارشاد السياحي الفرنسي

علوم الاتصال والاعلام

المكتبات والمعلومات

الدراما والنقد المسرحي

أقسام كلية الآداب جامعة حلوان

قسم اللغة العربية .

قسم اللغة الفرنسية .

قسم اللغة الإنجليزية .

قسم اللغة الألمانية .

قسم اللغة الإيطالية .

قسم اللغة الإسبانية .

قسم اللغة الصينية .

قسم اللغة العبرية .

قسم اللغات الشرقية .

قسم التاريخ .

قسم اللغة الروسية

اقسام كلية الآداب جامعة القاهرة

اللغة العربية

اللغات الشرقية

اللغة الإنجليزية

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اليونانية واللاتينية

اللغة اليابانية

اللغة الاسبانية

اللغة الصينية

اللغة الإيطالية

المكتبات والوثائق والمعلومات

الاجتماع

علم النفس

الفلسفة

الجغرافيا

التاريخ

قسم اللغة الروسية

 

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فرص ذهبية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذه الكليات

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انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذا الموعد

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التعليم العالي تفتح التسجيل لـ 14972 طالب استنفذوا الرغبات بالتنسيق عبر هذا الرابط

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اتفاق تعاون بين بنك الطعام وأكاديمية البحث العلمي لدعم مشروعات تخدم الأمن الغذائي

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موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ستنطلق بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب .

وأشار المصدر إلى أن هناك عدد من الكليات المتاحة للطلاب بجميع الشعب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، موضحا أن هناك أيضا العديد من الفرص بالمعاهد التي ستكون متاحة أمامهم خلال التسجيل.

وأشار المصدر إلى أن هناك 75 رغبة متاحة للطلاب يمكنهم التسجيل بها خلال فترة المرحلة الثالثة التي ستعلن عنها الوزارة.

أقسام كلية آداب كلية اداب تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 كلية أداب جامعة عين شمس

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قبل انطلاقها غدا .. قواعد يجب الاطلاع عليها بمرحلة تقليل الاغتراب

فرص ذهبية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذه الكليات

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذا الموعد

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