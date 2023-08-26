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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. الفرصة الأخير للتسجيل فى تقليل الاغتراب اليوم

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يسقبل موقع تنسيق الجامعات 2023 طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.

 

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تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

تقليل الاغتراب  

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:
التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.


يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

 

 

 

 

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