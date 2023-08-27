عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

انتهى منذ قليل طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بمرحلة تقليل الاغتراب.

 

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة التي ستظهر عبر الرابط نفسه.

 

txt

آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

txt

اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من التسجيل بالمرحلة

txt

بعد ظهور متحورEG5 في مصر.. شكل الدراسة بالجامعات وموعد انطلاقها

txt

بعد اجتماع الأعلى للجامعات.. ماذا ينتظر الطلاب بالعام الدراسي الجديد ؟  

txt

بشرى سارة .. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب تنسيق المرحلة الثالثة

txt

كشفوف طبية على الطلاب.. توجيهات من التعليم العالي للمستشفيات الجامعية

txt

تعليمات هامة من وزير التعليم العالي للجامعات والمستشفيات قبل العام الدراسي الجديد 

txt

وزير التعليم العالي يشهد حفل إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات

txt

الأعلى للجامعات يجتمع اليوم لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

txt

تنسيق الجامعات 2023.. الفرصة الأخير للتسجيل فى تقليل الاغتراب اليوم

التسجيل بتقليل الاغتراب 2023 

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. 

قواعد تقليل الاغتراب ٢٠٢٣ 

  • التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
  • التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
  • التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
  • لا توجد تحويلات ورقية.
  • التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
  • استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
  • تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 
  •  التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
  • يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

 

 

 

 

تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2023 نتيجة تقليل الاغتراب 2023 رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 تنسيق الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

موضوعات متعلقة

آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من التسجيل بالمرحلة

بعد ظهور متحورEG5 في مصر.. شكل الدراسة بالجامعات وموعد انطلاقها

بعد اجتماع الأعلى للجامعات.. ماذا ينتظر الطلاب بالعام الدراسي الجديد ؟  

بشرى سارة .. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب تنسيق المرحلة الثالثة

كشفوف طبية على الطلاب.. توجيهات من التعليم العالي للمستشفيات الجامعية

تعليمات هامة من وزير التعليم العالي للجامعات والمستشفيات قبل العام الدراسي الجديد 

وزير التعليم العالي يشهد حفل إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات

ترشيحاتنا

الأهلي في ورطة.. السولية تحت الفحص وشركة تسويق لعبدالحفيظ وصدام مع الكابيتانو

أزمة تهدد نصف سكان العالم.. أكبر مصدر للأرز يفرض مزيدا من القيود

الفن يمتزج بالتاريخ في مصر.. فعاليات ساحرة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى| فيديو

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

هيفاء أبوغزالة: اللجنة الاجتماعية تناقش موضوعات تمثل أولوية بالعمل التنموي العربي المشترك

أغرب من الخيال.. رضيع الشرقية يسقط من الطابق السادس دون أن يموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 10 صور أثارت ضجة لـ هيفاء وهبي

بعد الجدال حول أسما شريف منير .. 6 فيتامينات لتطويل الشعر بسرعة

بشائر البريكس| هبوط أسعار هذه السلع الضرورية.. والذهب مفاجأة.. تفاصيل

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ