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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة ذهبية لطلاب أدبي.. تعرف على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

انطلقت المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لعام 2023 ، وذلك للحاصلين على 50% فأكثر، وقد حرص موقع صدى البلد على التعريف بالكليات المتاحة لهم.

 

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، سوف تنطلق بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب .

وأشار المصدر، إلى أن هناك عدد من الكليات المتاحة للطلاب بجميع الشعب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، موضحا أن هناك أيضا العديد من الفرص بالمعاهد التي ستكون متاحة أمامهم خلال التسجيل.

 

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قبول 10% من الطلاب في هذه المرحلة .. نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

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الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023

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آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من التسجيل بالمرحلة

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مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

وأكد مصدر مسؤول، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنبة وموسيقية والحصول لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشارت إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أم يمون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب  61.5% ، بينما  حقوق انتساب 59.8%.

وأشار المصدر إلى أن هناك 75 رغبة متاحة للطلاب يمكنهم التسجيل بها خلال فترة المرحلة الثالثة التي ستعلن عنها الوزارة. 

في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

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قبول 10% من الطلاب في هذه المرحلة .. نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

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عقوبتها تصل للفصل| لو مستجد اعرف المخالفات الممنوعة على الطلاب داخل الجامعة

txt

الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023

txt

آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

txt

اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من التسجيل بالمرحلة

txt

بعد ظهور متحورEG5 في مصر.. شكل الدراسة بالجامعات وموعد انطلاقها

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بعد اجتماع الأعلى للجامعات.. ماذا ينتظر الطلاب بالعام الدراسي الجديد ؟  

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بشرى سارة .. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب تنسيق المرحلة الثالثة

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كشفوف طبية على الطلاب.. توجيهات من التعليم العالي للمستشفيات الجامعية

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تعليمات هامة من وزير التعليم العالي للجامعات والمستشفيات قبل العام الدراسي الجديد 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي:

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية:
تربية نوعية موسيقية بورسعيد
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية نوعية فنية مطروح
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية بور سعيد
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنين العريش

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقية دمياط
تربية نوعية فنية أسوان
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية رياضية بنين مطروح
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
تربية رياضية بنات السويس
تربية نوعية موسيقية عين شمس
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية رياضية بنات الوادي الجديد
تربية رياضية بنين الوادي الجديد
تربية نوعية موسيقية سوهاج
تربية رياضية بنين السويس

 

المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقية المنوفية
تربية نوعية فنية دمياط
تربية رياضية بنات أسوان
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية رياضية بنات سوهاج
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين بني سويف

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية رياضية بنات بني سويف
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية رياضية بنات مدينة السادات
تربية نوعية فنية بنها
تربية نوعية موسيقية بنها
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية نوعية فنية الفيوم
تربية رياضية بنين أسوان
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنين طنطا
تربية رياضية بنات طنطا
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
تربية رياضية بنين دمياط
تربية نوعية فنية القاهرة
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنين حلوان

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
تربية رياضية بنين كفر الشيخ
تربية رياضية بنات كفر الشيخ
تربية نوعية موسيقية أسوان
تربية رياضية بنات أسيوط
تربية رياضية بنين أسيوط
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

 

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة الأماكن الشاغرة

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