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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير بني سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة ضمن خطة ترشيد الاستهلاك

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، استمرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل أونلاين " يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية ، والذي بدأ سريانه " منذ الأحد  6 أغسطس الحالي". 

وتفقد" اليوم" السكرتير العام اللواء حازم عزت ، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل من خلال العاملين المستثنين من القرار لتقديم الخدمات الجماهيرية، حيث يتم تجميع العاملين في عدد من تلك الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيداً للاستهلاك، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد، بجانب التأكد من غلق  الإدارات والمكاتب المُدرجة في القرار.

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بجانب متابعة الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، ومجالس القرى، للاطمئنان على الاستمرار في تفعيل القرار، من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية، وغلق ما عداها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها"أونلاين"من المنزل في هذا اليوم.

كما نوه السكرتير العام  عن توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم "بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، علاوة على تكليف رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التفتيش والمتابعة وشئون القرى باستمرار المرور على المحال والمعارض التجارية والكافيهات والمطاعم والتنبيه بغلق الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية والمتابعة المستمرة، بجانب التنسيق مع هندسة الكهرباء بكافة المدن والمراكز للاستمرار في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء "كل في نطاقه وفيما يخصه"

رافق السكرتير العام خلال تفقده لإدارات ومكاتب الديوان العام كل من: وليد صالح مدير الشؤون الإدارية ، العميد أحمد علاء مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة ، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة.

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