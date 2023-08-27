متخصص: النوم متأخرا أهم سبب للسمنة والنشويات تزيد ترهلات البطن

قال الدكتور هاني أبو النجا، دكتوراه علوم التغذية إن هناك فرق كبير بين الأكل و التغذية، فالتغذية مسئولة عن صحة المجتمع و المشاركة الدوائية.

وأوضح "أبو النجا"، خلال لقائه ببرنامج "GO HEALTHY" المذاع على شاشة "صدى البلد 2" من تقديم الإعلامية حنان الحسيني، أن هناك 4 محاور يعملوا على زيادة الوزن و هم: ( محور دوائي، مرضي، سلوكي و نفسي).

ولفت، إلى أن السبب الأول و الأساسي لزيادة وزن الشعب العربي و المصري بأكمله هو النوم المتأخر، معقبا: "لو قررت متنامش هتصاب بالسمنة و أمراض أخرى"، و هذا بجانب تناول العديد من المأكولات أو الحلويات بأوقات السهر.

السكريات تزيد ترهلات البطن

وأشار، إلى أن "الكرش" هو ضعف عضلة البطن و الظهر أيضا، فكلما ضعفت عضلات البطن و الظهر تتراكم الدهون، موضحا أهم أسباب تراكم الدهون هي الجلوس لفترات طويلة دون حركة، مؤكدا أن السكريات و النشويات تزيد ترهلات البطن.