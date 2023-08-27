مسؤول سابق بـ"ناسا" يفجر مفاجأة بشأن تورط الصين في ظهور الأجسام الطائرة المجهولة

قال نائب رئيس مديرية المهام العلمية السابقة في وكالة “ناسا”، الدكتور توماس زوربوشن، إنه قد يتم الخلط بين ما يسمى بـ”مناطيد التجسس الصينية" على أنها مركبة خارج كوكب الأرض.

وحسب صحيفة “التليجراف” البريطانية، قال زوربوشن، إنه “لا يزال مقتنعا بوجود شيء ما”، لكنه حذر من أن التكنولوجيا غير الودية من كوكب الأرض هي التفسير المحتمل.

وقال: “حقيقة أن هناك ظواهر غير مفسرة ليست سؤالا بالنسبة لي، ما هي وما تعنيه، وكيف نثبت وجودها هو شيء يحتاج إلى مزيد من العمل”.

وترأس زوربوشن لجنة الظواهر الشاذة غير المحددة التابعة للوكالة العام الماضي.

وفحصت اللجنة مئات الروايات من الشهود الذين زعموا أنهم رأوا أجساما طائرة غامضة، لكنها لم تستنتج أن أيا منها كان من أصل خارج كوكب الأرض.

وقال زوربوشن: “يمكن أن تكون هناك تفسيرات متعددة. إذا كنا ننظر إلى التكنولوجيا، فقد لا تكون ودية وهذا شيء يجب أن نعرفه. يمكن أن تكون تكنولوجيا من أماكن أخرى على الأرض وسيكون ذلك مخيفا للغاية”.

وبعد عدة أشهر من انعقاد اللجنة، أسقطت الطائرات المقاتلة الأمريكية منطاد على ارتفاع عال قبالة ساحل ساوث كارولينا.

وأشار البنتاجون إلى المركبة على أنها “بالون تجسس” صيني، على الرغم من أن بكين أكدت أنها كانت منطاد مدني انحرف عن مساره.

وقال زوربوشن: “لا يمكننا تجاهل ظاهرة البالون بأكملها لأننا إذا تجاهلنا ما نراه فسوف نتفاجأ فجأة”.

اقترح أن الظواهر الطبيعية “مثل السحب المضيئة، أو شيء لم نره من قبل، يمكن أن تفسر بعض المشاهدات، في حين يمكن شطب البعض الآخر على أنه نوع من مشكلة الكاميرا”.