مناخ العالم على حافة الهاوية .. ناسا ترسم خريطة الطقس لعام 2042 والنتائج مرعبة

"لا مجال للرفاهية، ولا وقت للتريث بل التحرك لمواجهة الكارثة المنتظرة" .. نعم إننا أمام مؤشرات كارثية، لتطورات المناخ بالعالم، وارتفاع درجات الحرارة، وما يكشف عن المستقبل الكارثي، هي دراسة حديثة أجرتها وكالة ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي استعانت فيها بالعديد من أجهزة الحاسوب العملاقة، والتي رصدت حجم التغير المنتظر، وكيف سيكون العالم ومناخه في عام 2042.

وأصبح في حكم المؤكد، وفقا للمعطيات الحالية لتطورات المناخ، أن المستقبل القريب، سيكون الاحترار العالمي قد تجاوز بالفعل علامة الدرجتين بحلول الأربعينيات من القرن الماضي - حتى لو تباطأ تغير المناخ بسبب حماية المناخ - كما تظهر تنبؤات جديدة، ونتيجة لذلك، ستزداد الرطوبة والحرارة أيضًا في خطوط العرض لدينا، بينما تضعف الرياح في نفس الوقت، ومن ناحية أخرى، في منطقة الأمازون وأجزاء من القطب الشمالي، ستصبح الرياح أكثر جفافاً وحينها تزداد خطر حرائق الغابات، أما في جنوب آسيا، فمن المنتظر أن تتزايد الأمطار الغزيرة هناك.

مؤشر الدرجتين بالاحترار العالمي

ووفقا لما نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فقد أصبح وشيكا أن يتم تمزيق علامة 2 درجة، وذلك في معدل تاريخي لزيادات ردجات الحرارة، حيث تصل البشرية بشكل أسرع من المتوقع لهذا المعدل، كما كشفت دراسة جديدة لوكالة ناسا، فإن العلامة المناخية المهمة ستنكسر في وقت مبكر من أربعينيات القرن الحالي، حيث يستخدم الباحثون أجهزة الكمبيوتر العملاقة لرسم نموذج لما سيبدو عليه العالم بعد ذلك، وهو ما يظهر أن الرؤية إلى المستقبل غائمة.

وقد بلغ الاحترار بالفعل 1.14 درجة ويتوقع باحثو المناخ أنه سيتم تجاوز حد 1.5 درجة في السنوات القليلة المقبلة، ولم يعد من الممكن التغاضي عن عواقب تغير المناخ في أوروبا أيضًا، فالطقس القاسي في ازدياد، والحرارة والجفاف والحرائق تتزايد مرة أخرى هذا العام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ووصل المؤشر الاحترار إلى درجتين، فإن هذا هو المؤشر الكارثي المنتظر في 2042، وهو ما حاولت ناسا معرفة تأثير ذلك على مناخ العالم في هذا العام.

دراسة ناسا باستخدام 35 نموذجًا وحاسوبًا فائقًا

وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد وضع الباحثون عددا من الأسئلة للإجابة عنها، ومنها ماذا يعني وصول الاحترار إلى درجتين بشكل ملموس؟، وما هي العواقب المناخية التي يمكن توقعها؟، وبالفعل أجرى مركز Ames للأبحاث التابع لناسا تحقيقا في هذا الأمر بمزيد من التفصيل، حيث يوضحون أن فهم التغيرات المناخية التي تحدث عند درجتين وعدم تجانسها المكاني أمر مهم حتى يتمكن صانعو القرار من إعداد التكيفات المناسبة وخطط العمل، فعندها فقط يمكن تحديد أين وإلى أي مدى تتعرض الحياة وسبل العيش للخطر.

ومن أجل تنبؤاتهم، استخدم الباحثون مجموعة من 35 نموذجًا مناخيًا من مشروع المقارنة بين النماذج المزدوجة (CMIP) للتنبؤ بتطور المناخ في حالة تغير المناخ المعتدل والمتواصل، وباستخدام طرق إحصائية مختلفة تم تنفيذها على كمبيوتر عملاق تابع لوكالة ناسا، وقاموا بزيادة الدقة المكانية للنماذج من حوالي 200 × 200 كيلومتر إلى 25 × 25 كيلومترًا، كما كان الاستبانة الزمنية كافية أيضًا لعكس التقلبات اليومية بالإضافة إلى القيم المتوسطة الشهرية، وهذا مهم بشكل خاص لالتقاط أيام الحر الشديد أو هطول الأمطار الغزيرة.

وفي الخطوة التالية ، فحص الباحثون التغيرات الإقليمية لستة عوامل مناخية مهمة: هطول الأمطار، والرطوبة، والإشعاع الشمسي طويل وقصير الموجات، وسرعة الرياح وما يسمى بحد البرودة أو درجة حرارة المصباح الرطب (درجة حرارة المصباح الرطب)، ويعكس هذا الأخير كيف يؤثر مزيج الرطوبة ودرجة الحرارة على جسم الإنسان وأين يكمن الحد الذي لا يزال من الممكن تحمله دون عواقب صحية.

الدرجتان منتظرة بعد 2040 .. ويزيد على ثلاث بمناطق أخرى

وتوصلت الدراسة، إلى أن النتيجة الأولى لهذا البحث، أنه من المتوقع أن يتجاوز مناخ الأرض عتبة ارتفاع درجتين في الأربعينيات، سواء تباطأ تغير المناخ أم لا، كما أظهرت التحليلات، أنه في الحالة الأولى، ستنخفض درجة الدرجتين في عام 2042 ، وفي الحالة الثانية في عام 2044 ارتفعت بالفعل بمقدار 2.33 درجة أو 2.79 درجة، وفقًا للتقرير فريق البحث، فإنه كان من الممكن الوصول إلى عتبة الدرجتين في وقت سابق، لولا تأثير التخزين المؤقت للمحيطات الأكثر برودة.

وتؤكد التوقعات أيضًا أن بعض المناطق - كما يمكن ملاحظته بالفعل - سوف ترتفع درجة حرارتها بشكل أسرع من بقية العالم، وهذا يشمل المناطق القطبية على وجه الخصوص، وقد ذكر الباحثون أنه "وفقًا للتنبؤات ، ستكون غرينلاند وألاسكا وشمال آسيا على وجه الخصوص قد وصلت بالفعل إلى زيادة في متوسط ​​درجات الحرارة السنوية بأكثر من ثلاث درجات بحلول عام 2040"، في المقابل في جنوب آسيا وأفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية، سيكون الاحترار أضعف.

معاناة الإنسان تزداد بشكل كبير رغم إمكانية تحمله

وبحسب الدراسة، فهذا التوقع له عواقب على صحة الإنسان، فبحلول الأربعينيات من القرن الماضي، سيرتفع متوسط ​​درجة حرارة البصيلة الرطبة بنحو درجتين، هذا يعني أن الجمع بين الرطوبة والحرارة سيصلان بشكل متكرر وواضح أو يتجاوزان الحد الذي لا يزال يمكن تحمله للبشر، وقال العلماء: "هذا ينطبق بشكل خاص على غرب أمريكا الشمالية مع 27 يومًا إضافيًا من الإجهاد الحراري ، وشرق إفريقيا مع 32 يومًا إضافيًا ومنطقة الساحل مع 44 يومًا إضافيًا من الإجهاد الحراري، وفي أستراليا وأمريكا الجنوبية، من ناحية أخرى ، يمكن أن ينخفض ​​الإجهاد الحراري بشكل طفيف.

وهنا في أوروبا الوسطى أيضًا ، ستزداد الحرارة والرطوبة في الصيف - سيكون الجو رطبًا، وفي الوقت نفسه، يتزايد الإشعاع الشمسي قصير وطويل الموجة في أوروبا ومعظم المناطق الأخرى، وبناءً على ذلك، ستكون هناك زيادات كبيرة بشكل خاص في حصة الموجات القصيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، في شمال أوروبا وفي شرق أمريكا الشمالية، ومن ناحية أخرى، يتوقع الباحثون زيادات فوق المتوسط ​​في الإشعاع الحراري طويل الموجة في القطب الشمالي وأجزاء كبيرة من إفريقيا.

زيادة أمطار جنوب آسيا مقابل انخفاض بمنطقة الأمازون

وبحث ما رسمته خرائط الحاسب، فمن المنتظر أن يزداد معدل هطول الأمطار أيضًا في معظم المناطق، ووفقًا للمتوسط ​​العالمي، واعتمادًا على السيناريو المتوقع، سيكون هناك ما بين 13 إلى 20 ملمًا من الأمطار سنويًا في الأربعينيات من القرن الحالي، كما حدد فريق البحث، ومع ذلك، هناك اختلافات إقليمية كبيرة، ففي غرب وشرق إفريقيا، منتظر أن يسقط مطر أكثر بمقدار 82 و 52 ملمًا سنويًا، وفي جنوب آسيا، تزداد كمية هطول الأمطار بمقدار 64 ملمًا سنويًا - يمكن أن تنخفض نسبة عالية من هذا هطول الأمطار إلى غزيرة مطرية.

في المقابل ، هناك أمطار أقل في العديد من المناطق الجافة بالفعل، مثل جنوب غرب أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وأستراليا، ونتيجة لذلك، سيستمر خطر اندلاع حرائق في هذه المناطق في الازدياد، وفقًا لتقرير الفريق، ويعتبر الانخفاض في هطول الأمطار في حوض الأمازون حادًا بشكل خاص، حيث سينخفض ​​هطول الأمطار السنوي هناك بمقدار 98 ملمًا سنويًا في أربعينيات القرن العشرين، وفي الوقت نفسه، تنخفض الرطوبة النسبية وتزداد سرعة الرياح.

الحرائق ستتوحش

وهذا يؤكد الخطر الشديد الذي تتعرض له غابات الأمازون المطيرة، فمنطقة الأمازون ستعاني من موجات جفاف أكثر حدة، ومخاطر أكبر لحدوث حرائق وضغط حراري خطير مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك حسبما أفاد العلماء، وهناك بالفعل علامات متزايدة على أن منطقة الغابات المطيرة هذه تقترب من نقطة اللاعودة ، وإذا تم الوصول إليها، يمكن أن تتحول المنطقة إلى سافانا.

ويقول فريق البحث: "من الواضح أن مدى واتجاه تغير المناخ يختلف باختلاف المنطقة ، وبالتالي فإن التأثيرات مختلفة جدًا أيضًا، ففي الوقت نفسه، تؤكد الدراسة أن الاحترار التدريجي سيزيد من تكثيف العديد من مخاطر وتأثيرات المناخ الموجودة بالفعل".