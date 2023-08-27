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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. أعضاء من الكونجرس يزورون المعارضة في سوريا

صدى البلد

أجرى 3 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، زيارة قصيرة، اليوم الأحد، إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، فيما كانت أول رحلة معروفة للمشرعين الأمريكيين إلى الدولة التي مزقتها الحرب، منذ 6 سنوات.

دخل النواب الأمريكيين “بن كلاين من فرجينيا، فرنش هيل من أركنساس، سكوت فيتزجيرالد من ويسكونسن”، وجميعهم جمهوريون، إلى سوريا، من تركيا، عبر معبر باب السلامة، في شمال محافظة حلب، وفقًا لشخصين مطلعين على الرحلة. 

ولم يُسمح لهم بمناقشة تفاصيل الرحلة علنًا، وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بعد مغادرة الوفد الأمريكي سوريا.

عند العبور إلى سوريا التي تسيطر عليها المعارضة في رحلة تستغرق ساعة تقريبًا، تم تقديم الزهور للمشرعين من طلاب من بيت الحكمة. وهذه المنشأة عبارة عن مدرسة للأيتام وهي مشروع تابع لفرقة العمل السورية للطوارئ، وهي منظمة معارضة سورية مقرها الولايات المتحدة قامت بتسهيل رحلة المشرعين.

كان هيل من بين أعلى المؤيدين للمعارضة السورية في الكونجرس، وكان ناخبو أركنساس من المتبرعين للمدرسة.

كما التقى المشرعون مع زعماء المعارضة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك رائد صالح، رئيس مجموعة الإنقاذ الطارئة التابعة للخوذ البيضاء التابعة للمعارضة السورية. أصبحت منظمة المستجيبين الأوائل المتطوعين معروفة دوليًا بإخراج المدنيين من المباني التي قصفتها القوات الروسية المتحالفة التي تقاتل إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

تقول الأمم المتحدة إن 300 ألف مدني قتلوا في السنوات العشر الأولى من الصراع بين القوات المتحالفة مع الأسد والمعارضة السورية.

قالت منظمة الخوذ البيضاء على موقعأكس المعروف سابقًا باسم تويتر، إن صالح تحدث مع المشرعين حول الوضع السياسي الحالي للصراع في سوريا ومواصلة الجهود الإنسانية لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في وقت سابق من هذا العام.

كانت آخر رحلة معروفة لمشرع أمريكي إلى سوريا في عام 2017، عندما زار السيناتور جون ماكين، الجمهوري عن ولاية أريزونا، القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة الكردية شمال شرق سوريا. وكان ماكين قد زار سوريا من قبل والتقى بمقاتلي المعارضة المسلحة.

في عام 2017 أيضًا، زارت النائبة تولسي غابارد، ديمقراطية من هاواي، العاصمة دمشق، والتقت بالأسد، وهو القرار الذي تعرض بسببه لانتقادات في ذلك الوقت.

منذ بداية انتفاضة عام 2011 التي تحولت إلى حرب أهلية في سوريا، دعمت الحكومة الأمريكية المعارضة وفرضت عقوبات على حكومة الأسد وشركائه بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. واشترطت واشنطن إعادة العلاقات مع دمشق التقدم نحو حل سياسي للصراع المستمر منذ 12 عاما.

تنقسم السيطرة على شمال غرب سوريا إلى حد كبير بين جماعات المعارضة المدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام، وهي المجموعة التي تأسست في الأصل باعتبارها فرعًا من تنظيم القاعدة وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وفي السنوات الأخيرة، حاولت قيادة المجموعة أن تنأى بنفسها علناً عن أصولها في تنظيم القاعدة.

تشتبك جماعات المعارضة المدعومة من تركيا بانتظام مع القوات الكردية المتمركزة في شمال شرق سوريا، وهي حليفة للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش.

سوريا الكونجرس الأمريكي المعارضة بشار الأسد

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