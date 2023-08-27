3 ملايين جنيه بدون ضامن.. تعرف على تفاصيل قرض البنك الأهلي

طرح البنك الأهلي المصري، القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، العاملين بشركات قطاع البترول و الغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول، الذي يصل إلى 3 ملايين جنيه، بدون ضامن.

ويعد قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.

ويقدم "صدى البلد"، تفاصيل وشروط القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، للعاملين بشركات قطاع البترول و الغاز، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.



قرض العاملين بشركات البترول و الغاز

-مبلغ القرض: يصل الي 2,500,000 جم، بضمان تحويل المرتب.

-بحد أقصي: 3,000,000جم، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

-مدة القرض: تصل الى 12 سنة.

-تامين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.

-حساب جارى مجانا.

-بدون ضامن.

-بدون مصاريف إستعلام إئتماتي.

شروط قرض البنك الأهلي



يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...



-خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

-تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

-آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

رسوم قرض العاملين بالبترول و الغاز



-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جم حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد ادنى 250جم حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.

-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.

-غرامة تأخير سداد القسط: 20 جم شهريا + 2 %من المبلغ المستحق و لم يدفع.