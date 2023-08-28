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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعلن شروط التقديم للماجستير المهني

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للماجستير المهني في علوم الإعلام بأسلوب التعلم الالكتروني للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت الدكتورة حنان جنيد ، أن شروط التقديم أن يكون الطالب حاصل على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى الإعلام بتقدير جيد ، و درجة الليسانس أو البكالوريوس فى تخصصات غير الإعلام شهادة التويفل بدرجة ٤٥٠ خلال مدة الدراسة .

جامعة القاهرة 

كرم الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس هيئة علماء المسلمين ورئيس رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال فعاليات مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية والذي أقيم بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - الإسيسكو بالمملكة المغربية تحت عنوان "تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي"، وشارك فيه رؤساء الجامعات الإسلامية منمختلف دول العالم وهيئات ومجالس الإفتاء في العالم الاسلامي ونخبةمن خبراء القانون الدولي. 

 

واجتمع الدكتور العيسى والدكتور الخشت، لمناقشة سبل تجديد الخطاب الديني، وموقف الخطاب الديني من قضية الحريات وضوابطها القانونية والدولية، وإعادة تأويل موقف الشريعة من قضايا عديدة في ضوء إعادة قراءة النصوص والتمييز بين المقدس والبشري.

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