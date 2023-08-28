خططت لقتل جدتها.. القصة الكاملة لقتل سيدة عجوز وسرقتها بالإسكندرية

جريمة بشعة نكراء شهدتها الإسكندرية حيث أقدم أربعة أشخاص على قتل سيدة مسنة بمنطقة كرموز، غربي المحافظة وذلك بغرض السرقة.

وبدأت أحداث القضية رقم 2045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز، حول العثور على جثة سيدة وبها إصابات بالشقة محل سكنها في نطاق دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز إلى قيام كل من 4 أشخاص، رجلين وسيدتين، بالاتفاق على سرقة المجنى عليها، حيث اختلست المتهمة الثالثة مفتاح شقة المجني عليها، من حقيبة والدتها وسلمته للمتهم الأول، الذي قام بعمل نسخة منه وسلمها للمتهم الثاني وتوجها المتهمان الأول والثاني إلى الشقة محل الواقعة.

وأضافت التحريات أن المتهمين الأول والثاني، دلفا إلى داخل الشقة عبر هذا المفتاح، وبحوزتهم معدات السرقة، وتوجها إلى غرفة نوم المجني عليها، ومعه لسرقتها وسرقة حلقها الذهبي، وما إن شعرت المجني عليها والمتهم الثاني حتى أطبق يده علي فمها كاتما أنفاسها حتى فارقت الحياة، وكان المتهم الأول يراقب محل الواقعة، وتمكنوا في النهاية من سرقة مبلغ مالي وهاتفها المحمول وحلقها الذهبي.

وعقب تكثيف التحريات، تم تحديد المتهمين، وتبين أن المتهمة الثالثة كانت تتردد علي المجني عليها جدتها رفقة المتهم الأول الذي تربطها به علاقة عاطفية، واشتركت معها المتهمة الرابعة في التخطيط لارتكاب الواقعة.

وتمكن فريق من ضباط المباحث من ضبط المتهمين وأقروا بارتكاب الواقعة وتسليم الأدوات المضبوطة في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وقد أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق المتهم الأول والثاني “عاطلين” إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، مع استمرار حبس متهمين آخرين، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق في الحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم.