محافظ الإسكندرية: سعيدون باستقبال الفعاليات الرياضية بشواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط

أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن سعادته باستضافة شاطئ إسحاق حلمي لمهرجان "اللياقة البدنية والكروس فيت"، والذي شارك فيه ما يقرب من "1000" متسابق من عشاق الرياضة واللياقة البدنية.

وأكد المحافظ أن شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لاستقبال أية فاعليات رياضية وترفيهية واجتماعية، وأشاد بتنظيم المهرجان حيث تم التنسيق بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومديرية الشباب والرياضة لتجهيز الشاطئ بمحطات مختلفة لممارسة التمارين الرياضيات.



يذكر أن؛ رياضة "الكروس فيت" هي رياضة حديثة تم اختراعها من قِبل مدربة الجمباز جريس جلاسمان وصديقتها لورين جيناي، تقوم هذه الرياضة على مجموعة من التمارين الوظيفية المتنوعة والتي تبدأ بتمارين الإحماء، وتشمل تمارين منطقة البطن وتمارين الركض والجمباز واستخدام الأثقال والأوزان وتتضمن تمارين الأيروبكس، وتعتمد في أدائها على الكثافة العالية للتمارين.

تضمن المهرجان العديد من المسابقات والتحديات، وقدم المدربون المحترفون عروضًا رائعة وتدريبات مبتكرة للمشاركين؛ حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة لضمان ممارسة الحركات الصحيحة وتجنب الإصابات، وفي ختام المهرجان تم توزيع الجوائز على الفائزين وتكريم الأبطال.

وما زالت شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال كافة الفاعليات الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية.