قنصل روسيا في الإسكندرية: مكانة مصر متفردة بالنسبة لـ موسكو

أكد قنصل دولة روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، عمق العلاقات المصرية الروسية، مشيرا إلى أن مكانة مصر متفردة بالنسبة لدولة روسيا.

وخلال لقاء وفد روسي بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية لبحث تعزيز التعاون المشترك، أوضح القنصل الروسي أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في عدة مجالات، خاصة القطاع الغذائي والطاقة الكهربائية والتعدين والمنشآت الطبية ومصانع اللحوم والمجازر ومزارع الدواجن والقطن والورق.

وقال إن هناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر وجذب القطاع الخاص الروسي للسوق المصرية، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة في فتح أسواق جديدة ومشاريع بمصر.

كما تم خلال اللقاء عقد لقاءات ثنائية مشتركة بين الشركات المصرية والروسية لبحث آليات التعاون بين الجانبين في مجالات عدة.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعي ورانيا نصير وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم، مستشار العلاقات الخارجية.