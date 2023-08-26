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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلغاء حفل كايروكي في الإسكندرية.. تفاصيل

فريق كايروكي
فريق كايروكي

أعلنت الجهة المنظمة عن إلغاء حفل فريق كايروكي، والذي كان مقررا إقامته يوم 15 من شهر سبتمبر القادم في الإسكندرية.

وكتبت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: جمهور كايروكي العظيم وعملاء تيكتس مول، تم الغاء حفل كايروكي المقام يوم 15 سبتمبر بالإسكندرية، لظروف خارجة عن إرادتنا، وسيتم عمل استرداد للتذاكر في خلال 7 أيام عمل، وطريقة الاسترداد ستكون بنفس طريقة الدفع.

 

حفل كايروكي في السعودية

 

أعلنت هيئة الترفيه بالسعودية استعدادها لإقامة حفل جديد يوم 31 من شهر أغسطس الجاري لكل من المطرب محمود العسيلي وفريق كايروكي.

وبدأت الشركة المنظمة فى الترويج للحفل ابتداء من اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، مؤكدة طرح تذاكر الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأحد.

 

حفل كايروكي فى العلمين 

 

تشارك فرقة كايروكي في إحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مساء اليوم السبت.

 

 

وكان فريق كايروكي قد أعلن عن انضمامه لنجوم مهرجان العلمين منذ فترة طويلة ، حيث كتبوا على صفحتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ نتمنى نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم وأكدت أن مصر قبلة سياحية للعالم".

 

حفل المنارة 

وأحيا فريق" كايروكي" حفلا من أنجح الحفلات الغنائية بموسم الصيف في المنارة بالتجمع الخامس، بحضور ضخم تخطى 120 ألف من خلال " اللايڤ" و"الأونلاين" حيث شهد الحفل خدمة الأونلاين والتى أتاحت الفرصة لكثير ممن لا يستطيعون الحضور مشاهدته على هواتفهم المحمولة.

أبدع فريق "كايروكي" خلال ساعتين في الحفل وقدم باقة من أجمل الأغاني،ومن أبرز الأغنيات روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، متوحشنيش، أنا نجم. 
 

ولاقى الحفل تفاعل كبير من الجمهور الذي حضره "لايڤ" حيث تجاوز الـ 55 ألف شخص،  و"أونلاين" الذي تخطى عددهم 65 ألف متفرج حول العالم، واعتمد تفاعل حاضري الحفل"أونلاين" على "الڤوت" للأغاني التي قُدمت في الحفل، والتقاط الصور التذكارية مع فريق"كايروكي" ، وإرسال رسائلهم من خلال "الكومنتس" التي تم عرضها على شاشتين تم تعليقهما على مسرح الحفل، كما عرضت منصة منلي لايڤ أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أونلاين" من خلال "شاشات العرض"، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع"كايروكي" من خلال "دويتو غنائي".

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