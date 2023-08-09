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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

26 أغسطس.. كايروكي يحيى حفلا غنائيا ضمن مهرجان العلمين

كايروكي
كايروكي

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي يوم 26 من شهر أغسطس القادم ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقامة حاليا فى مدينة العلمين الجديدة.

وطرحت الشركة المنظمة منذ ساعات البوستر الدعائى للحفل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك من أجل الترويج له.

وكان فريق كايروكي قد أعلن عن انضمامه لنجوم مهرجان العلمين منذ أيام، دون تحديد موعد للحفل، حيث كتبوا على صفحتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ نتمنى نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم وأكدت أن مصر قبلة سياحية للعالم".
 

 

حفلات كايروكي

وأحيا فريق" كايروكي" حفلا من أنجح الحفلات الغنائية بموسم الصيف في المنارة بالتجمع الخامس، بحضور ضخم تخطى 120 ألف من خلال " اللايڤ" و"الأونلاين" حيث شهد الحفل خدمة الأونلاين والتى أتاحت الفرصة لكثير ممن لا يستطيعون الحضور مشاهدته على هواتفهم المحمولة.

 

تفاصيل حفل كايروكي

و أبدع فريق "كايروكي" خلال ساعتين في الحفل وقدم باقة من أجمل الأغاني،ومن أبرز الأغنيات روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، متوحشنيش، أنا نجم. 

 

تفاعل الجمهور مع كايركي 

 

ولاقى الحفل تفاعل كبير من الجمهور الذي حضره "لايڤ" حيث تجاوز الـ 55 ألف شخص،  و"أونلاين" الذي تخطى عددهم 65 ألف متفرج حول العالم، واعتمد تفاعل حاضري الحفل"أونلاين" على "الڤوت" للأغاني التي قُدمت في الحفل، والتقاط الصور التذكارية مع فريق"كايروكي" ، وإرسال رسائلهم من خلال "الكومنتس" التي تم عرضها على شاشتين تم تعليقهما على مسرح الحفل، كما عرضت منصة منلي لايڤ أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أونلاين" من خلال "شاشات العرض"، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع"كايروكي" من خلال "دويتو غنائي".

فريق كايروكي مهرجان العلمين فعاليات مهرجان العلمين العلمين الجديدة

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