«غرفة الإسكندرية» تستقبل وفدًا روسيًا تجاريًا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وفداً روسياً تجارياً لبحث سبل التعاون، بحضور ومشاركة القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية كارين فاسيليان، ووفدًا من غرفة التجارة والصناعة بإقليم كراسنودار، والمكتب التجاري الروسي بمصر، وعدد من الشركات الروسية.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعي ورانيا نصير وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية.

وأوضح أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته أهمية زيادة التعاون المشترك بين الجانبين المصري والروسي في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي.



وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراييجي بين مصر وروسيا، تساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا السياحي والسياسي بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء عقد لقاءات ثنائية مشتركة بين الشركات المصرية والروسية لبحث آليات التعاون بين الجانبين في مجالات عدة.