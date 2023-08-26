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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة «مشروعك»..

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1056 مشروعا للشباب بـتكلفة نحو 136 مليون جنيه

مبادرة مشروعك بالإسكندرية
مبادرة مشروعك بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تنفيذ 1056 مشروعا، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 136 مليونا و211 ألف جنيه، وتوفير 2724 فرصة عمل للشباب منذ بداية مبادرة "مشروعك" بالإسكندرية في 2015.

وأكد الشريف أنه تم دعم المرأة المعيلة من خلال تمويل المشاريع المنزلية والأنشطة المختلفة ، مضيفا أن عدد الحاصلين من السيدات على تمويل لمشروعاتهن ضمن المبادرة، قد بلغ 260 سيدة، بإجمالي تمويل 22 مليونا و717 ألف جنيه.

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يأتي هذا تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تساهم تلك المشروعات فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

ووجه محافظ الإسكندرية  جميع  الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للشباب الراغبين فى الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم، ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، موجها بتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة من خلال الـ9 مقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" المتواجدة في الأحياء.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة  "مشروعك" تهدف  إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ويتميز برنامج "مشروعك " بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم، ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل، ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم، بالإضافة إلى إعطاء الشباب رخصة مؤقته تصل إلى 5 سنوات لحين إنهاء إجراءات الرخصة النهائية للمشروع.

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