حملات مكبرة لازالة الإشغالات بجميع أحياء الإسكندرية.. صور

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق وتشميع عدد 87 منشآة، والتحفظ على عدد 11128 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3824 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 560 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.