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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب يوما من البحث.. التفاصيل الكاملة لانتشال جثمان شاب بإحدى شواطئ الإسكندرية

الشاب الغريق
الشاب الغريق

نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بمجموعة من غواصين الخير من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقًا بشاطئ أبو يوسف غربي محافظة الإسكندرية، أثناء نزول البحر بشاطئ أبو يوسف، بعد أن جرفة التيار أمس الجمعة أثناء السباحة بالشاطئ.

وعقب يوم كامل من البحث تم العثور على الجثمان وإيداعه المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبدأت الواقعة تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض شاب للغرق بمنطقة العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.  

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جرفه التيار.. غرق شاب بشاطئ أبو يوسف غربي الإسكندرية

وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "كرم زكريا جاد"، 24 عامًا، عقب نزوله البحر في الشاطئ المشار إليه، بعدما جرفته الأمواج ولم يعثر على جثمانه حتى الآن وجاري البحث من قبل قوات الإنقاذ النهري وبمشاركة غواصين الخير.
وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الاسكندرية ابويوسف غرق شاب الإنقاذ النهرى الغواصين إيهاب المالحي

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