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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز: البيوت خربت لما طلعوا علينا بتوع الست مش ملزمة

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

شن الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، هجومًا على الأصوات التي تنادي بعدم خدمة المرأة لزوجها وأنها غير ملزمة بذلك قائلًا إن خدمة المرأة لزوجها فيها متعة حقيقية، مضيفًا: هي البيوت خربت إلا لما طلعوا علينا بتوع الست مش ملزمة ومش عارف إيه؟

خدمة الزوجة لزوجها

وأردف الشيخ رمضان عبدالمعز خلال تصريحات تلفزيونية: يعني أرجع من شغلي أسأل زوجتي على الأكل تقولي أنا مش ملزمة أطبخ لك.. إحنا هنهرج؟  

كما تحدث الشيخ رمضان عبدالمعز، عن التحلي بالرحمة، قائلًا إننا نسعد به في الدنيا ونهنأ في الآخرة، ومن نال رحمة الله عز وجل نال معها كل شيء ومن لم ينلها خسر كل شيء.

واختتم رمضان عبدالمعز قائلاً: اللي معاه رحمة ربنا معاه الخير كله واللي مش معاه الأبواب مقفولة في وشه دنيا وآخرة، مضيفًا أنه لن يدخل أحد الجنة يوم القيامة بعمله ولكن برحمة الله وعلينا أن نبحث عن رحمة ربنا وكيفية الوصول لها، مضيفا: في الدنيا الملجأ هو رحمة الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة.

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هل تؤجر المرأة على خدمة زوجها؟

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول (هل تُؤْجَرُ المرأة على خدمةِ زوجِها وأهلِها في رمضان؟

وأجابت إلهام فاروق شبانة، من واعظات مجمع البحوث الإسلامية، أن النساء تتحمل أعباء البيت والأسرة والأولاد وإعداد الطعام خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن المرأة الذكية هي التي لا تضيع جهدها وعملها، فتطيع زوجها وتربي أولادها تربية سليمة، وتنوي بهذا العمل ابتغاء مرضاة الله عزوجل.

وأوضحت، أن خدمة المرأة لزوجها ورعايتها لأولادها وإعدادها الطعام لهم، في الأيام بشكل عام لها ثواب عظيم عليها، أما في شهر رمضان فالأجر يتضاعف ويتزايد.

ونصحت الواعظة، كل امرأة أن تجدد نيتها في إعداد الطعام في رمضان فلها أجر إفطار الصائم في هذا الشهر الكريم.

الزوجة تخدم والدة زوجها تطوعاً

فيما قالت الإعلامية ياسمين عز، إنه كان هناك 3 أخوات رجال متزوجين وكانت والدتهم مريضة وعندما خرجت من المستشفى أمر الأزواج زوجاتهم بخدمة والدتهم ولكنهم رفضوا ذلك فقاموا بتطليقهن في وقت واحد، فتساءلت أن هذا حرام أم حلال؟

وأجابت "سعاد صالح" أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن هذا حرام لأن الزوجة تخدم والدة زوجها تطوعاً وليس إجباريًا عليها وهذا من باب التطوع وليس من باب الفرض.

وتابعت الدكتورة سعاد صالح، "اللي مش معاه فلوس يشتري بيت ويجبر مراته تعيش مع أهله يبقي أحسن له ميتجوزش .. عشان كده هيحط مراته في كبت".

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