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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2000 جنيه.. المهن الطبية تصرف إعانة استثنائية لمصروفات المدارس

صدى البلد

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يخدم أعضاء نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، عن مجموعة من الإعانات المختلفة لأعضائه ومن بين تلك الإعانات إعانة استثنائية للمساهمة في مصاريف المدارس والجامعات، ويتيح الاتحاد أمام أعضائه التقدم بطلب تلك الإعانة الاستثنائية بالتزامن مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي 2023- 2024.

 

إعانة لمصروفات المدارس

وقال الدكتور محمد علاء الدين أمين عام الاتحاد إن الاتحاد حدد قيمة الإعانة الاستثنائية لمصاريف المدارس تبلغ 2000 جنيه سنويا تصرف مرة واحدة طبقا للشروط المطلوبة للحصول عليها.

 

وأكد أن اتحاد المهن الطبية، اشترط بصفة عامة وشرط أساسي لا بد من توافــــره للعضو المتقدم للحصـــــول على إعانة من كافة أنواع الإعانات ماعدا إعانة المجندين، تقديم خطاب معتمد من أحد البنوك "مصر - الأهلي - الإسكندرية"، يفيد رقم حساب العضو المتقدم ، وفي حالة عدم وجود حساب للعضو بأحد هذه البنوك يتم فتح حساب للعضو بالتنسيق مع الإدارة المالية بالاتحاد).

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وذكر أنه في حالة أن يكون الزوج والزوجـة والأولاد أعضاء سواء في نقـابة واحـــدة أو نقـابــات مخـتلـفة لا يتـم الاستـفــادة لأي حالة بعينها إلا مرة واحدة لجميع الأعضاء المكونين للأسرة.

 

وحول إجراءات صرف إعـانـة استثنائية للمساهمة في مصاريف الـمدارس والجـامعات (للطبيبات فقط) أو أرملة الطبيب (أرامل ومطلقات) أوضح أنها تصرف هذه الإعانة للأرامل والمطلقات، ففى حالة المطلقات يلزم إحضار إقرار بعدم الزواج، و فى حالة عدم العمل يلزم إحضار برنت من التأمينات بعدم العمل أو صورة بطاقة رقم قومى مسجل بها الوظيفة (ربة منزل)  للأرامل أو المطلقات.

وشدد أمين عام الاتحاد أنه لا تصرف الإعانة الدراسية للأبناء فى المدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة.

المهن الطبية الإعانة الاستثنائية مصاريف المدارس المدارس إعانة لمصروفات المدارس

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