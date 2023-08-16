100 ألف جنيه للوفاة والعجز الكلي.. قرار وزير الصحة بشأن مخاطر المهن الطبية

نشرت جريدة الوقائع المصرية - في العدد 179 الصادر في 16 أغسطس سنة 2023، قرارات وزارة الصحة والسكان بشأن مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية رقم 302 لسنة 2023، والتي جاء نصها:

وزير الصحة والسكان

رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

بعد الاطلاع على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهـات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيـم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان مـن غيـر المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة الملايات لأعضاء المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1211 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة

صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وعلى النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهـن الطبيـة الـصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/9/15.

وبناءً على موافقة مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

مادة أولى - يحدد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020 المشار إليه، للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة طبقا لما هو موضح قرين كل فئة:

عجز جزئي أقل من 25% صافي المبلغ المستحق 20000 (عشرون ألف جنيه).

عجز جزئي من 25% حتى أقل من 50%، 40000 (أربعون ألف جنيه).

عجز جزئي من 50% حتى أقل من 75% 60000 (ستون ألف جنيه).

عجز جزئي من 75% حتى أقل من 100%، 100000 (مائة ألف جنيه) المصاب بعجز كلى الوفاة.

مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.