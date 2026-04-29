قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر كيلو الأرز والمكرونة يتراجع في الأسواق اليوم .. وتراجع أسعار أكثر من 6 سلع أساسية

أسعار السلع اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

شهدت الأسواق تراجعاً اليوم الأربعاء في عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية، وتصدرت البقوليات والزيوت قائمة التراجعات، كما تراجع الأرز والمكرونة أيضاً اليوم، بينما سجلت بعض السلع الأخرى تحركات طفيفة نحو الصعود.

السلع الأكثر انخفاضًا اليوم

وسجلت أسعار السلع الأساسية تراجعًا ملموسًا في متوسط أسعارها، وجاءت كالتالي:

البقوليات: شهد الفول المعبأ (المجروش) التراجع الأكبر بنحو 16.04 جنيه ليصل سعره إلى 58.9 جنيه للكيلو، 

كما انخفض الفول المعبأ العادي بقيمة 3.04 جنيه ليستقر عند 60.64 جنيه. وتراجع العدس الصحيح بقيمة تراوحت بين 1.6 جنيه و12.05 جنيه حسب الأصناف، ليسجل متوسط 57.41 جنيه.

الزيوت: انخفض سعر لتر زيت الذرة بمقدار 4.24 جنيه ليصل إلى 114.85 جنيه، بينما سجل زيت عباد الشمس تراجعًا ملحوظًا تراوح بين 2.8 جنيه و6.84 جنيه للتر، ليستقر المتوسط عند 91.22 جنيه.

البيض: فيما شهدت أسعار البيض البلدي (الكرتونة) انخفاضًا قدره 6.08 جنيه لتسجل 133.47 جنيه، مع تراجعات طفيفة في أسعار "البيضة الواحدة" للأنواع الأبيض والأحمر والبلدي بقيم تتراوح بين 0.05 و0.28 جنيه.

المكرونة والأرز: وانخفضت أيضاً المكرونة المعبأة (وزن 400 جرام) بمقدار 4.88 جنيه لتصل إلى 23.18 جنيه، فيما تراجع الأرز المعبأ تراجعًا طفيفًا بنحو 39 قرشًا ليسجل الكيلو 34.91 جنيه.

الشاي: كما سجلت عبوات الشاي الصغيرة (40 جرام) تراجعًا بسيطًا؛ حيث انخفض شاي العروسة بمقدار 29 قرشًا ليصل إلى 10.57 جنيه، وشاي ليبتون بمقدار 14 قرشًا ليصل إلى 12.54 جنيه.

زيادة طفيفة

في المقابل، شهدت بعض السلع تحركات صعودية محدودة في الأسواق:

عدس أصفر معبأ: سجل زيادة قدرها 1.31 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 68.69 جنيه.

• السكر المعبأ: ارتفع سعر الكيلو بمقدار 1.04 جنيه ليبلغ متوسط سعره 33.97 جنيه.

• المكرونة السائبة: زاد سعر الكيلو بنحو 65 قرشًا ليصل إلى 25.25 جنيه.

• الدقيق المعبأ: شهد زيادة طفيفة قدرها 13 قرشًا ليصل سعر الكيلو إلى 24.87 جنيه.

• بيض (كرتونة): ارتفعت الكرتونة بشكل طفيف جدًا بمقدار 10 قروش لتسجل 125.09 جنيه.

