5 مايو.. محاكمة شاليمار شربتلي وسماح السعيد في سب هالة صدقي
حبس المتهمة بقـ.ـتل زوجها فى مشاجرة بشبرا الخيمة
الفنانة السودانية إسلام مبارك: محمد رمضان مُحترف ويدعم الجميع.. وأستعد لـ«بنات فاتن» مع النجمة يسرا
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان
الفنانة السودانية إسلام مبارك تكشف كواليس فيلم «ضي».. وتؤكد: مشاركته بمهرجان المركز الكاثوليكي أسعدني|حوار
دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء
«ماينفعش نكون بوابة عودة الأهلي».. كواليس حديث معتمد جمال للاعبي الزمالك
حظر صارم للتدخين في الجهات الحكومية .. غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمُخالفين
حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة
ما أفضل دعاء يُقال في الصباح؟.. 8 كلمات تجعل لك بكل خطوة توفيقًا
كريم الشناوي يكشف كواليس مشاركة محمد منير ودور هيثم دبور في فيلم «ضي»
الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع ومرتزقة كولومبيين
3 سور تجلب الرزق والبركة وتطرد الشر وتحمي البيت وأهله.. هل تعرفها؟

سور تجلب الرزق والبركة
سور تجلب الرزق والبركة
أمل فوزي

لعله من الأهمية معرفة حقيقة ثلاث سور تجلب الرزق والبركة وتطرد الشر وتحمي البيت وأهله ، والتي تنبع من منزلة وفضل سور القرآن الكريم ، فالله تعالى هو الملاذ للخائف وهو الرزاق للمحتاج وهو الحافظ من كل شر والمنجي من كل سوء.

 لذا فإن ثلاث سور تجلب الرزق والبركة وتطرد الشر وتحمي البيت وأهله تعد الوسيلة التي تجمع كل حاجاتك الدنيوية سواء الأرزاق أو حتى طوق النجاة، من هنا تعد ثلاث سور تجلب الرزق والبركة وتطرد الشر وتحمي البيت وأهله من الكنوز التي ينبغي اغتنامها.

ثلاث سور تجلب الرزق والبركة وتطرد الشر وتحمي البيت وأهله

ثلاث سور تجلب الرزق والبركة وتطرد الشر وتحمي البيت وأهله ، ورد أنها: ( سورة الفاتحة , سورة البقرة , سورة يس ) تطرد الشر وتجلب الرزق والخير والبركة للبيت وأهله .

ثلاث سور تجلب الرزق 

ورد فيها أن سورة الفاتحة كنز لمن أدرك قيمتها، فرد رسول الله قائلا شيبتني سورة هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون، وعن ثلاث سور تجلب الرزق والبركة وتطرد الشر وتحمي البيت وأهله ، فهي سورة الواقعة وسورة الملك وسورة يس وسورة الكهف وسورة مريم، و سورة طه لجلب الرزق والبركة.

أفضل سورة لجلب الرزق

تعد سورة الواقعة من السور التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يداوم على قراءتها في صلاة الفجر، وقد أوصت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النساء بقراءتها، لما لها من فضلٍ عظيمٍ، وأجرٍ كبير.

ورد أن أفضل سورة لجلب الرزق، هي سورة الواقعة لما ورد من فضائلها، أن مداومة قراءتها بتفكر وتدبر آياتها، تمنع الفقر والفاقة، وتجلب الرزق، وتمنع البؤس، حيث قد سميت بسورة الغنى، كما أنمن داوم على قراءتها لم يُكتب من الغافلين، لما فيها من ترهيبٍ وذكرٍ لأهوال القيامة والحساب والعقاب والاحتضار، فلا تترك من يقرؤها فرصة أن يكون غافلًا أبدًا.

وروى ابن دقيق العيد عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قالَ أبو بَكْرٍ: يا رسولَ اللَّهِ أراكَ قد شِبتَ؟ قالَ: «شيَّبتْني هودٌ، والواقعةُ، والمرسلاتُ، وعمَّ يتساءلونَ»، لما ورد في هذه السّور من التّخويف من عذاب الآخرة، وذكر صفات الجنّة.

روى الهيثمي في معجم الزوائد أنَّ عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «قرأتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سورةَ الواقعةِ فلمَّا بلغْتُ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُوحٌ وَرَيحَانٌ يا ابنَ عمرَ».

 ومن أصحّ ما جَاء في فضائل وأسرار سورة الواقعة ما رُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قرأ سورةَ الواقعةَ كلَّ ليلةٍ لم تُصِبهُ فاقةٌ أبدًا وقد أمرتُ بناتي أن يقرأْنها كلَّ ليلةٍ»، وقراءة الواقعة بابٌ من أبواب الرزق كما في الحديث؛ من قرأها لم يفتقر ومن داوم عليها استغنى؛ حيث سُمّيت في موضعٍ آخر بسورة الغِنى، وفي صحة ذاك الحديث نظر.

سورة تجلب الرزق والبركة

ورد فيها أنه ثبت عن عُقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: (لمَّا نزَلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ}، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (اجعَلوها في ركوعِكم))، وسورة الواقعة، هي سورة مكية نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مكة المكرمة وهي مكونة من 96 آية، أما عن ترتيبها فهي السورة الـ 46 في ترتيب سور القرآن الكريم.

ورد فيها : {قالوا يا رسولَ اللَّهِ قد شِبتَ قالَ شيَّبتني هود وأخواتُها، وفي روايةٍ: شيَّبتني هودٌ والواقعةُ والمرسَلاتُ و{عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} و{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}، و سورة الواقعة كانت قد جاءت بعد سورة الرحمن ومضمونها مشابه لمضمون سورة الرحمن فكلاهما يتحدثان عن يوم البعث وأحوال أهل الجنة والنار، ويعتبر كلا السورتين أي سورة الواقعة وصورة الرحمان ما هما إلا كيان واحد تتوافقان مع بعضهم البعض حيث أن سورة الواقعة تتحدث عن نهاية سورة الرحمن وهو عكس ما جاء في سورة الرحمن.

ورد أن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والإنسان يُثاب على الحرف بعشر حسنات، كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه، فله أجران، و عامة قراءة القرآن جائزة ومُستحبة ومن أفضل الأعمال الصالحة.

سور تجلب الرزق والبركة وتطرد الشر وتحمي البيت وأهله ثلاث سور تجلب الرزق والبركة وتطرد الشر وتحمي البيت وأهله سور تجلب الرزق والبركة وتطرد الشر سور تجلب الرزق وتحمي البيت وأهله ثلاث سور تجلب الرزق سور تجلب الرزق أفضل سورة لجلب الرزق سورة لجلب الرزق

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الدولار

بعد ارتفاعه .. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصر

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جمال شعبان

كلوا الخضار وبلاش نظام الطيبات .. جمال شعبان يوجّه نصيحة عاجلة للجميع

واتساب

خلال أشهر قليلة .. إيقاف تطبيق واتساب على هذه الأجهزة رسميًا

آمال محمود

آمال محمود: تمكين المرأة اقتصاديًا ضرورة لدعم التنمية وتعزيز الاقتصاد المحلي بالإسماعيلية

رئيس جامعة بني سويف

أخبار بني سويف| رئيس الجامعة يفتتح المعرض السنوي للملابس بالتعاون مع نادي روتاري.. ويكرّم المدير التنفيذي للمستشفيات

الدواجن

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأربعاء 29-4-2026

بالصور

طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد