من العاشر إلى أفريقيا.. 300 مليون مستهلك ينتظرون المنتجات الجلدية المصرية

استقبلت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان وفدًا كينيًا رفيع المستوى ضم نائب وزير الصناعة الكيني وعددًا من ممثلي السفارة الكينية وأعضاء معهد تطوير الجلود الكيني، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية في تطوير قطاع الجلود، وبحث سبل نقل الخبرات وتعزيز التعاون الصناعي المشترك بما يسهم في دعم الصناعة وزيادة معدلات التصدير.

وأكد جوما موخوانا، نائب وزير الصناعة الكيني، خلال جولة داخل مصانع مدينة الجلود، أن زيارته إلى مصر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الوفد يضم ممثلين عن معهد تطوير الجلود الكيني ووزارة الاستثمار إلى جانب السفارة الكينية بالقاهرة، بما يعكس اهتمامًا كبيرًا بنقل التجربة المصرية والاستفادة منها في تطوير القطاع بكينيا.

وأوضح أن الجولة الميدانية داخل عدد كبير من مصانع المدينة أتاحت للوفد فهمًا عمليًا متقدمًا لآليات العمل داخل هذا القطاع الحيوي، مشيدًا بنموذج التكامل الصناعي داخل المدينة، ومؤكدًا أن نجاح الصناعة لا يرتبط بوجود كيان ضخم واحد، بل بمنظومة متكاملة من المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بشكل مترابط لإنتاج منتج نهائي عالي الجودة.



وأضاف أن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المصانع المصرية من حيث التكنولوجيا المستخدمة، إلى جانب الكفاءة العالية للعاملين، يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة بقوة في الأسواق، خاصة مع وجود توجه واضح نحو تعزيز القدرات التنافسية وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

وأشار نائب وزير الصناعة الكيني إلى أن بلاده تتبنى توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا يتجاوز حاليًا 15% مقابل 85% من التبادل التجاري مع دول خارج القارة، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الصناعي بين الدول الأفريقية.

وأوضح أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا واعدة تضم نحو 1.4 مليار نسمة، بينما يصل حجم سوق شرق أفريقيا وحدها إلى نحو 300 مليون نسمة، ما يفتح فرصًا كبيرة أمام الصناعات المختلفة، خاصة قطاع المنتجات الجلدية، معربًا عن تطلعه لرؤية المنتجات الجلدية المصرية تنتشر في مختلف الأسواق الأفريقية.



من جانبه، أكد محمد زلط، نائب رئيس مدينة الجلود، أن زيارة الوفد الكيني تعكس ثقة متزايدة في التجربة المصرية، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الأفريقي في هذا القطاع، بما يسهم في فتح قنوات جديدة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن المدينة تمثل أحد أبرز المشروعات الصناعية المتخصصة التي تستهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع الجلود في مصر، من خلال إنشاء منظومة إنتاجية متكاملة تضم جميع مراحل التصنيع داخل نطاق واحد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع جودة المنتج النهائي.

وأوضح أن صناعة الجلود من الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتمتلك فرصًا تصديرية كبيرة، خاصة في ظل ما توفره المدينة من بنية تحتية متطورة، وتكنولوجيا حديثة، وخدمات لوجستية متكاملة تدعم المصنعين وتؤهلهم للنفاذ إلى الأسواق العالمية وفقًا لأعلى المعايير.

بدوره، قال أحمد الألماني، عضو مجلس إدارة مدينة الجلود، إن المدينة تمثل نقلة نوعية في تنظيم صناعة الجلود، من خلال توفير بيئة صناعية متكاملة تتيح للمصنعين العمل وفق منظومة حديثة قائمة على التكامل والتخصص، بما يسهم في تحسين الجودة وخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك إمكانات نمو قوية في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الجلدية، مؤكدًا أن مركز صناعات الجلود المتطورة المشرف على المدينة يستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الجلود، عبر دعم سلاسل الإمداد وتعزيز جاهزية المصانع للتصدير، لافتًا إلى أن زيارة الوفد الكيني تفتح آفاقًا واسعة لشراكات صناعية وتجارية أفريقية جديدة.