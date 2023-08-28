فيفو تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل ومعالج كوالكوم

أطلقت شركة "فيفو" بشكل رسمي هاتفها الذكي متوسط المدى Vivo V29e في الهند، لينضم بذلك إلى سلسلة Vivo V29 ويشترك في مواصفات مماثلة مع Vivo V29 Lite 5G، الذي تم إصداره عالميًا يونيو الماضي.

وفقا لتقرير موقع gadgets360 يتم تشغيل "فيفو" Vivo V29e من خلال معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 695 SoC ويحزم بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 44 وات تمامًا مثل طراز Lite. و يتم تقديمه في تكوينين مختلفين حسب الألوان وسعة التخزين ومع ذلك، يقدم Vivo V29e ترقية كبيرة للكاميرا بالمقارنة مع نسخة Lite

Vivo V29e

سعر Vivo V29e في الهند ومدى التوفر

يأتي هاتف فيفو الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي سعة تخزين، 8 جيجابايت رام + 128 جيجا بايت روم بسعر 26999 روبية. بينما تم تحديد متغير الـ 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 28,999 روبية.

هاتف "فيفو" الجديد متوفر بخيارات اللون الأزرق والأحمر. وهو متاح للطلب المسبق ابتداءً من اليوم 28 أغسطس عبر متجر فيفو Vivo الرسمي الإلكتروني وFlipkart. سيكون متاحًا للبيع في أسواق الهند بدءًا من 7 سبتمبر عبر متاجر البيع بالتجزئة.

مواصفات Vivo V29e

يتميز Vivo V29e بشاشة عرض مقاس 6.78 بوصة مع جودة HD+ تقدم دقة وضوح (2400 × 1080 بكسل)،مع معدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز، ودرجة سطوع تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، ومعدل تعتيم PWM يصل إلى 360 هرتز.

يتم تشغيل الهاتف ثنائي شرائح الاتصال من نوع nano SIM بواسطة معالج كوالكوم Qualcomm Snapdragon 695 ثماني النواة مقترنًا بوحدة معالجة الرسوميات الجرافيك من Adreno 619 تعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين المدمجة، مع واجهة مستخدم FuntouchOS 13 المستندة في عملها إلى نظام أندرويد 13.

أما بالنسبة لإعداد الكاميرات، نرى في اللوحة الخلفية وحدة الكاميرا المزدوجة في Vivo V29e مع مستشعرًا أساسيًا بدقة 64 ميجابكسل مع دعم تثبيت الصورة البصرية (OIS)، ومستشعرًا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مصحوبة بإضاءة فلاش LED. يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، وهي ترقية هائلة للمستشعر الأمامي الذي تبلغ دقته 16 ميجابكسل في Vivo V29 Lite.

يحزم هاتف فيفو Vivo V29e وحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 44 وات. كما أنه يدعم شبكات 5G و4G وWi-Fi 802.11 b/g/n/ac وBluetooth v5.1 وGPS واتصال USB Type-C. يزن الهاتف 180.5 جرامًا، ويبلغ حجمه وأبعاده المختلفة، 164.42 ملم × 74.92 ملم × 7.57 ملم.