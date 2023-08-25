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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يشحن في 10 دقايق.. iQOO تعلن عن مواصفات هاتفها من الفئة المتوسطة

iQOO Z8
iQOO Z8

أكدت العلامة الفرعية iQOO  التابعة لشركة "فيفو" الأم، قرب إطلاق هاتفها الذكي الجديد iQOO Z8 من الفئة المتوسطة، وذلك في سوقها المحلي في الصين قريبًا، ومن خلال الملصقات الدعائية تكشف عن بعض المواصفات الرئيسية المتعلقة بالبطارية وسرعات الشحن.

مواصفات iQOO Z8 

وشاركت iQOO المعلومات عن هاتف iQOO Z8 عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة الشبيه بتويتر، Weibo الصيني، في منشور لها، قامت العلامة التجارية بتشويق جمهورها لبعض مواصفات البطارية والشحن الرئيسية لجهاز iQOO Z8. 

iQOO Z8

ويؤكد ملصق الدعاية الجديد  أن موديل Z8 سيتم تشغيله بواسطة حزمة بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن بسرعة 120 وات، وهي سرعة مذهلة في عالم هواتف اليوم، علاوة على ذلك، زعمت العلامة التجارية الصينية  أن هاتف Z8 يمكنه الشحن من 0 إلى 100 % خلال 10 دقائق فقط. 

وصرحت iQOO أن البطارية الموجودة في هذا الهاتف الذكي ستحتفظ بصحتها لفترة طويلة من الاستخدام، بسعة تزيد عن 80 % حتى بعد مرور أكثر من 1460 دورة شحن، وهذه كل المعلومات التي شاركتها مع الجمهور ولكن التقارير السابقة قدمت لنا نظرة أشمل وأفضل فيما يخض الجهاز القادم. سيحتوي iQOO Z8 على شاشة عرض LCD مقاس 6.64 بوصة توفر دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز.

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وتحت الغطاء، تم تجهيز الهاتف الذكي بمعالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مع مجموعة شرائح Dimensity 8200. من المتوقع أن يحتوي الجزء الخلفي على كاميرات مزدوجة الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وسيتم تشغيل الجهاز من خلال نظام التشغيل أندرويد 13 مثبت مسبقا وسيحتوي أيضًا على منفذ لسماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

iQOO فيفو الصين ميدياتك أندرويد أندرويد 13

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