قبل طرحه بالأسواق ..ورقة المواصفات الكاملة لهاتف iQOO Z7 Pro 5G

حققت سلسلة Z من العلامة التجارية الفرعية لشركة فيفو، iQOO مبيعات جيدة جدا في السوق الهندية، واشتهرت بتقديم أداء ممتاز في مقابل التكلفة المالية، تشمل أحدث موديلاتها iQOO Z7 5G و iQOO Z7s 5G التي أصبحت رسمية في وقت سابق من هذا العام.

الآن تستعد "فيفو" من خلال فريق iQOO لإضافة طراز Pro ، أي iQOO Z7 Pro 5G إلى السلسلة، سيتم إطلاقه في نهاية الشهر الحالي، وعلى الرغم من أنه ما زال غير رسمي إلا أن تسريبات كشفت كل مواصفاته.

شارك Abhishek Yadav ، أحد الخبراء التقنيين المعروفين ، منشورًا على حساب X الخاص به للكشف عن ورقة مواصفات iQOO Z7 Pro 5G المنتظر، ليكمل بذلك بعض المعلومات التي نقصت من التسريبات السابقة.

سيكون طراز iQOO Z7 Pro 5G على الأرجح عبارة عن Vivo S17e مع تغيير في الاسم فقط، وهو هاتف أصبح رسميًا في الصين منذ مايو الماضي، نظرًا لأن Vivo و iQOO علامتان تجاريتان شقيقتان ، فلن يكون من المستغرب أن يكون هذا الادعاء صحيحًا.

iQOO

مواصفات iQOO Z7 Pro 5G

بالنسبة لمواصفات iQOO Z7 Pro 5G ، يحتوي على شاشة عرض نوع AMOLED منحنية مقاس 6.78 بوصة تقدم دقة وضوح Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

سيعمل الجهاز من خلال معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 7200 جنبًا إلى جنب مع كارت معالجة رسوميات جرافيك من Mali G610، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وتخزين UFS 2.2. ذكر تسريب سابق أنه سيحتوي على ما يصل إلى 12 جيجابايت رام وما يصل إلى 256 جيجابايت روم من مساحة التخزين.

يقال إن الهاتف الذكي مزود بإعداد كاميرا ثنائي في الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وأخرى ثانوية بدقة 2 ميجابكسل. سيكون للمستشعر الأساسي خاصية التثبيت البصري للصورة (OIS). مع كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 16 ميجابكسل داخل الفتحة.

تميل iQOO إلى تعبئة الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع 66 وات. أما بالنسبة لخيارات الاتصال سيدعم الموبايل Bluetooth 5.3 و WiFi 6 كما أنه يأتي بنظام تشغيل أندرويد 13 وبه ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في زر التشغيل.

يقال إن سمك iQOO Z7 Pro 5G يبلغ 7.36 مم ويأتي مع لوحة خلفية من الزجاج كما أكدت iQOO بالفعل أن الهاتف الذكي سيتم إطلاقه في الهند في حدث يوم 31 أغسطسن وفي الإعلانات تروج لـ Z7 Pro باعتباره الهاتف الذكي الذي حصل على أعلى نقاط AnTuTu في شريحته السعر مع وصوله إلى 7,28,764 نقطة.

هناك شائعات تفيد بأن iQOO Z7 Pro 5G سيكلف ما بين 25000 روبية و 30000 روبية. ولكن بصرف النظر عن موعد طرحه في الهند ، تعمل iQOO أيضًا على إطلاق iQOO Z8 في الصين حاليا و يقال إن الهاتف مزود بمعالج ميدياتك Dimensity 8200 وشحن سريع بقوة 120 وات، وسوف تكشف عنه رسميا في سبتمبر المقبل.