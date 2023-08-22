اعرف مواصفات هاتف iQOO Z8 قبل طرحه رسميا

تستعد العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة "فيفو" Vivo الأم لطرح هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة سلسلة iQOO Z8 في الصين وفقًا لتقرير حديث ، قد تكشف العلامة التجارية عن iQOO Z8 و iQOO Z8x بحلول أوائل سبتمبر في سوقها المحلية أولا قبل طرحه في الأسواق العالمية.

في منشور على موقع ويبو Weibo الصيني، كشف حساب Digital Chat Station المعروف بتسريباته الصادقة والموثوقة عن المواصفات الرئيسية لـ iQOO Z8، دعونا نلقي نظرة فاحصة على الموصفات التقنية للجهاز المنتظر.

iQOO Z8

مواصفات iQOO Z8

وفقًا لـ Digital Chat Station، سيصل iQOO Z8 مع شاشة عرض نوعها LCD مسطحة الحواف مقاس 6.64 بوصة مع فتحة ثقب في المنتصف بها كاميرا سيلفي، ستوفر الشاشة دقة Full HD + تبلغ 2388 × 1080 بكسل ومعدل تحديث عالٍ، على الأرجح 120 هرتز مثل iQOO Z7 والذي تم الإعلان عنه في مارس من هذا العام.

تحت الغطاء ، سيتم تشغيل هاتف iQOO Z8 من خلال وحدة معالجة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 8200 التي تعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت / 12 جيجابايت رام، مع مساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت روم ، مما يشير بدوره إلى أنه قد يأتي أيضًا بخيارات تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

سيعمل الهاتف من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 المستند إلى واجهة مستخدم OriginOS 3.0 ، مع بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات. في المقدمة ، سيحتوي الجهاز على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل ، وسيحتوي غلافه الخلفي على كاميرات مزدوجة المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجابكسل مدعم بالتثبيت البصري، مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل

تطرح الشركة طراز iQOO Z7 الذي يعمل بمعالج من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 728G بسعر يبدأ من 1599 يوان أي ما يعادل 219 بالدولار الأمريكي في الصين. وبالتالي ، هناك احتمال أن يصل iQOO Z8 بسعر مشابه تقريبا، من المتوقع وصول Z8 بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأخضر.