بمعالج Dimensity 7020.. فيفو تكشف رسميا عن هاتف Vivo Y77t

أطلقت شركة "فيفو" الصينية المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية إصدار Y78+ في الصين، والآن تطرح الشركة دون ضجة إعلامية جهاز جديد من سلسلة Y في بلدها الأم.

أحدث عرض هو هاتف فيفو Vivo Y77t وله نفس مواصفات Y78 5G وإن كان ذلك مع اسم تجاري آخر وقد تم الإعلان عن هذا الأخير في وقت سابق من مايو الماضي، ولكن النقطة الجديرة بالملاحظة أن موديل Y77t لديه أيضًا سعرًا أرخص مع مساحة تخزين أساسي أعلى. إليك نظرة شاملة على المواصفات الفنية للهاتف.

مواصفات Vivo Y77t

يحتوي Vivo Y77t على شاشة عرض نوعها LCD بحجم 6.64 بوصة مع دقة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، داعم لتقنية HDR10. هناك فتحة ثقب في الوسط مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 91.06%.

Vivo Y77t

من ناحية التصميم ، يحتوي الهاتف الذكي على لوحة خلفية متدرجة في الألوان تحتوي على جزيرة كاميرا مربعة الشكل، مدمج في زر الطاقة جهاز مسح ضوئي لبصمات الأصابع للأمان وسهولة الوصول.

من ناحية إعداد الكاميرات والتصوير الفوتوغرافي، يتميز Vivo Y77t بكاميرات خلفية مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترن بعدسة عمق دقة 2 ميجابكسل، و كاميرا سيلفي في الواجهة الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.

يتم تشغيل الهاتف الجديد من "فيفو" بواسطة معالج "ميدياتك" MediaTek شريحة Dimensity 7020 وهو نسخة معدلة من Dimensity 930 تعمل على تشغيل Vivo Y77t تحت الغطاء، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية.

الهاتف الذكي يستمد قوته من خلال بطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 44 وات. من ناحية البرامج ، يتم تشغيله من خلال واجهة مستخدم OriginOS 3 استنادًا إلى أندرويد 13. تشمل خيارات الاتصال في الجهاز دعم شبكات الجيل الخامس 5G و WiFi و Bluetooth ومنفذ USB-C ومقبس 3.5 ملم.

يبدأ Vivo Y77t من سعر 1،399 يوان صيني للمتغير الأساسي 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بينما يكلف الخيار الأعلى في التكوين، 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم ما يصل إلى 1599 يوان صيني. يتم تقديمه بألوان Phoenix Gold و Black و Jade Green. الجهاز متاح بالفعل للشراء في الصين.