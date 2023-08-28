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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تطلق رسميا هاتف GT 5 بذاكرة عشوائية عملاقة 24GB.. اعرف مواصفاته

Realme GT 5
Realme GT 5

أطلقت شركة "ريلمي" الصينية اليوم هاتف طراز Realme GT 5 في الصين وهو من سلسلة GT الشهيرة، يتم تشغيله بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 ومجهز بذاكرة وصول عشوائي كبيرة جدا يصل حجمها إلى 24 جيجابايت ومساحة تخزين شائعة تصل إلى 1 تيرابايت.

وفقا لتقرير موقع  gadgets360 هناك هاتفان آخران فقط في العالم بذاكرة الوصول العشوائي سعة 24 جيجابايت، وهما OnePlus Ace 2 Pro وRed Magic 8S Pro+ من شركة "نوبيا" Nubia المتخصصة في هواتف الألعاب أو الـ gaming، يمكن شحن هاتف Realme الجديد بقدرة تصل إلى 240 وات ومتوفر مع عدة تكوينات مختلفة ومتدرجة في البطاقة السعرية.

سعر Realme GT 5 وتوافره

الطراز الأصلي والأساسي من “ريلمي” يكون  مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 جيجابايت رام وذاكرة تخزين عشوائية تبلغ 256 جيجابايت روم وهو يباع بسعر2,999 يوان صيني أما خيار 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت بسعر 3299 يوان صيني. يمكن اختيار متغير الـ 24 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي مقترنة بسعة 1 تيرا بايت وشحن سريع بقوة 240 وات النسخة البريميوم الممتازة مقابل 3799 يوان صيني.

وسيتم طرحه للبيع في الصين عبر متجر الشركة الرقمي وعبر متاجر الإنترنت مثل أمازون بدءا من 4 سبتمبر.

Realme GT 5

مواصفات Realme GT 5

يعمل Realme GT 5 ثنائي شريحة الاتصال من نوع (Nano) على واجهة مستخدم Realme UI 4 المستندة في عملها على نظام تشغيل أندرويد 13 الأحدث من جوجل، هذا بالنسبة للسوفت وير والبرمجيات.

نرى أن الجهاز الجديد من "ريلمي" مزود بشاشة عرض مقاس 6.74 بوصة  تقدم دقة وضوح (1240 × 2772 بكسل) مع جودة HD+ ومعدل تحديث شاشة عال جدا يصل إلى 144 هرتز وهو مع نسبة شاشة إلى هيكل 93.7. مقاومة للرطوبة بنسبة 100 مجموعة ألوان DCI:P3، 

وفقًا لتصريحات "ريلمي"يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة  Snapdragon 8 Gen 2 مقترنًا بما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X.

تم تجهيز جهاز من Realme بكاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من Sony IMX890 فتحة عدسة f/1.88، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة  8 ميجابكسل مع مجال رؤية 112 وفتحة عدسة f/2.2. فتحة، عدسة بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل عدسة f/2.4. ولصور السيلفي ومحادثات الفيديو، تم تجهيز Realme GT 5 بكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر Samsung S5K3P9 مع عدسة f/2.45.

بأقل من نصف سعر iPhone.. ريلمي تطلق هاتفا جديدا فلاجشيب 

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يمكنك الحصول على ما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين UFS 4 على Realme GT 5 ويعد الهاتف مجموعة من خيارات الاتصال منها 5G و4G LTE وWi-Fi 7 وBluetooth 5.3 وNFC وGPS وA-GPS وNavIC ويأتي مع منفذ USB من النوع C. 

يحزم الهاتف الجديد من "ريلمي"  بطارية سعة 5240 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 150 وات وبطارية 4600 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع للكهرباء 240 وات حسب نوع المتغير. ومع ذلك، الخيار الأخير يأتي مع ذاكرة الوصول العشوائي الأكبر التي تصل إلى 24 جيجابايت، يصل وزن الهاتف 205 جرام. أما بالنسبة للأبعاد والحجم فهو  163.13 × 75.38 × 8.9 ملم.

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