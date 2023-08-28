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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة بالمركز المصري للفكر: تيك توك يمتثل لقيود الاتحاد الأوروبي لسببين

صدى البلد

قالت روزان الفايد الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن تطبيق تيك توك أعلن تغييرات امتثالا للقانون الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لقواعد حماية تكنولوجيا المعلومات.

باحثة: تيك توك أُجبر على الامتثال للقانون

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة الحقيقية في هذا القانون هي مشكلة التنفيذ، أو إلى أي مدى تلتزم الشركات وإلى أي مدى تظل السلطات صارمة في تطبيق القانون.

ولفتت إلى أن هناك شقين في القانون، الأول هو الشق العقابي، لأن الاتحاد الأوروبي قرر تطبيق عقوبة 6% من المبيعات السنوية لتيك توك إذا لم تمتثل لهذا القانون.

وذكرت أن الشق الثاني الذي أجبر تيك توك على الامتثال للقانون هو سمعة التطبيق وثقة المستخدمين في التطبيق، ومدى التنفيذ سيعتمد على لغة الحوار بين إدارة تيك توك وبين الاتحاد الأوروبي، ومرونة القوانين الموجودة.

تيك توك الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية برنامج مطروح للنقاش إيمان الحويزي

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