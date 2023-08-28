أستاذ قانون دولي: الـ450 مليون أوروبي من حقهم مقاضاة تيك توك

قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن وجود قانون أوروبي يعني أن كل الدول الأوروبية ملتزمة به، لأن القانون الأوروبي أعلى من كل القوانين الوطنية، وبالتالي القانون الأوروبي لحماية التكنولوجيا تلتزم به كل دول أوروبا.

أستاذ قانون يتحدث عن تطبيق تيك توك

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القانون الذي يفرض قيودا على تيك توك صيغ تحت رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليس هناك خلاف عليه.

وذكر أن المسألة ليست بين الاتحاد الأوروبي وتيك توك أو بين غيرها من الشركات، لكن المسألة تتعلق بكل شخص يحميه هذا القانون ومن حقه أن يتظلم، وعلى هذه الشركات الامتثال للقانون احتراما للمستخدم.

ولفت إلى أن كل فرد من الـ450 مليون أوروبي من حقه أن يتقدم بتظلم ضد أي تصرف من الشركة يضر به شخصيا سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، وبالطبع ما يجرم في الواقع الحقيقي يجب أن يجرم في الواقع الافتراضي.